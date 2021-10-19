 

Володин предложил разделить регионы на группы по бюджетам

19.10.2021, 15:00, Разное
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Один из главных вопросов в преддверии рассмотрения проекта бюджета на 2022-2024 годы – межбюджетные отношения. Спикер Госдумы предложил министру финансов Антону Силуанову встретиться с представителями всех фракций ГД в преддверии первого чтения.

Регионы с хорошей доходной частью бюджета необходимо выделить в отдельную группу, считает Володин. “Чтобы они и дальше развивались, чтобы они могли реализовывать проекты”, – сказал спикер.

Субъекты Федерации, которые испытывают нехватку средств, тоже нужно разделить на группы в зависимости от нуждаемости, заявил спикер. “Все должно быть прозрачно. Критерий один – бюджетная обеспеченность гражданина, который проживает в регионе”, – указал Володин.

Председатель ГД предложил проанализировать проделанную в этой части работу. “Потому что денег хватает только на софинансирование национальных проектов. А свои проекты? А ремонты школ, больниц, садиков? Новые строим, а те, которые надо отремонтировать, денег нет”, – сказал Володин.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. Он сформирован с профицитом 1,33 триллиона рублей, доходы составят 25,02 триллиона, из них более 61% – ненефтегазовые. Первое чтение состоится 28 октября.



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