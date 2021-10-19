Один из крупнейших комплексов “Мой социальный центр” откроется в московском районе Северный

В Москве продолжают открываться районные комплексы “Мой социальный центр”, в которых можно получить привычные социальные услуги, отдыхать, общаться и посещать занятия по интересам. Сейчас в столице работает 12 таких центров: в районах Марьина Роща, Таганский, Преображенское, Чертаново Северное, Южное Бутово, Ломоносовский, Сокольники, Митино, Некрасовка, Тушино, поселении Щаповское и городе Московский.

Один из крупнейших в столице комплексов “Мой социальный центр” скоро откроется в районе Северный. Для его размещения департамент городского имущества передал территориальному центру социального обслуживания “Бибирево” здание, находящееся по адресу: Дмитровское шоссе, дом 169в.

Центр откроется в четырехэтажной новостройке площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Здание возвели неподалеку от современных крупных жилых комплексов и недавно построенных многоквартирных домов. Рядом располагаются остановки наземного общественного транспорта и заказник “Долгие пруды”.

На первом этаже будут работать справочная служба помощников-консультантов, столовая, отделение срочного обслуживания населения и специалистов социального обслуживания на дому, кафе и кулинарная студия. На втором этаже отроются отделение социальной реабилитации горожан с ограниченными возможностями здоровья, кабинет социальных работников, залы механотерапии и лечебной физкультуры, соляная пещера, массажный кабинет.

Третий этаж займут отделения по вопросам опеки, обслуживания старшего поколения и семей с детьми. Здесь же будут оборудованы помещения для администрации центра. На четвертом этаже расположится бильярдная, тихие и шумные гостиные, многофункциональный спортивный зал, художественные мастерские, актовый зал на 150 мест и зимний сад.

До конца 2021 года в Москве хотят открыть еще порядка 20 городских комплексов “Мой социальный центр”, где пожилые горожане смогут посещать клубы по интересам. Приходить в такие места можно без предварительной записи. Не имеет значения и место жительство посетителя.