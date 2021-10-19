 

В КНДР сериал «Игра в кальмара» назвали «отражением капиталистического общества»

19.10.2021, 14:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСеверокорейские медиа СМИ продолжают критиковать южнокорейский сериал «Игра в кальмара», они назвали его «отражением капиталистического общества», пишет The Korea Times.

«Игра в кальмара» демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае – умрете», – приводит издание сообщение северокорейского сайта Arirang Meari, передает РИА «Новости».

Авторы, опубликовавшие статью на портале, утверждают, что «школы по всему миру советуют детям не смотреть сериал и призывают родителей принять меры предосторожности, но эти призывы оказываются тщетными».

Ранее Мадридские власти призвали родителей контролировать своих детей и следить за тем, чтобы те не смотрели телесериал «Игра в кальмара».

Напомним, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.



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