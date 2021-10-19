 

Путин заявил, что перелеты малой авиации должны стать более доступными

19.10.2021, 14:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПерелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан России, сообщил президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«И вновь хочу подчеркнуть, что нужно расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан», – цитирует его РИА Новости.

Глава страны поручил разработать план по развитию этого направления, так как сфера напрямую затрагивает жизнь россиян. 

Ранее президент говорил о планах вложить в развитие внутренних воздушных линий 255 млн долларов, а также потратить средства на развитие аэродромной инфраструктуры. 



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