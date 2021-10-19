 

Половина телефонных звонков в РФ – это рекламный спам

19.10.2021, 14:50, Новости дня
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Как сообщила известный эксперт в области искусственного интеллекта Анастасия Иванюк, в РФ уже больше половины телефонных звонков – это банальный рекламный спам. Пользователи в РФ уже смирились с ним и соревнуются между собой по тому, кто креативнее пошлет спамера.

Однако хуже всего то, что сильно выросло количество мошеннических звонков, после которых люди сами отдают преступникам свои деньги. А также стало больше хакерских атак.  

По словам Иванюк, обычный робот способен обзвонить до 350 тысяч абонентов в час. Поэтому ошибаются те, кто полагает, что спамеры и мошенники тратят много ресурсов. Лучший способ избавиться от них – не отвечать на звонки с сомнительных и неизвестных номеров.



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