Южная Корея впервые запустит космическую ракету собственного производства

Послезавтра, 21 октября, Южная Корея планирует запустить первую отечественную космическую ракету. До сих пор космическое ведомство страны использовало только зарубежные ракеты-носители.

Как сообщает агентство Reuters, корейская ракета способно выводить различные спутники на низкую орбиту Земли. Максимальная полезная нагрузка для южнокорейского носителя составляет полторы тонны.

Также эксперты напоминают, что разработкой собственного носителя для запусков в космос инженеры из Южной Кореи занимаются с 2010 года. На ранних этапах к работе привлекали зарубежных специалистов. Но данная ракета создана своими силами. Вскоре обещают представить и другие модели космических ракет.