Скандалы: Ни заказчика, ни стрелка

Как в Московском городском суде слушается дело сообщников убийцы Вячеслава Иванькова

В Мосгорсуде с участием присяжных начался процесс по уголовному делу уроженцев Абхазии — Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в причастности к убийству авторитетнейшего российского вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик). По версии СКР, подсудимые следили за «законником» накануне его убийства и помогали сообщнику Кахе Газзаеву в транспортировке снайперской винтовки Дегтярева, из которой другой их земляк — Астамур Бутба в июле 2009 года застрелил Иванькова.

Оба подсудимых вину не признают. Зато ее признал Газзаев, осужденный в апреле на 14-летний срок, а теперь заявленный главным свидетелем обвинения на начавшемся процессе.

В начале заседания перед присяжными выступила прокурор. В доступной форме она изложила суть выдвинутых против Муртази Шадании и Джамбула Джанашии обвинений. При этом гособвинитель назвала имена их предполагаемых сообщников, а также исполнителя убийства.

Напомним, что Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года около 20 часов на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы. Однако раскрыть данное преступление по горячим следам не удалось. Как позже пояснили в СКР, это произошло из-за отсутствия в то время у экспертов спецтехники, с помощью которой можно было бы проанализировать телефонные соединения и провести сравнительный анализ следов ДНК, оставленных на месте преступления. Тем не менее расследование дела продолжалось. В результате было установлено, что заказчиком убийства выступил вор в законе Илья Симония (Махо), с которым у Япончика была долгая вражда.

По версии следствия, именно Махо сколотил группу из выходцев из Абхазии, участники которой нанялись устранить Япончика за несколько десятков миллионов рублей.

Следствие выяснило, что в нее входило пять человек: Каха Газзаев, Муртаз Шадания, Джамбулат Джанашия, Нугзар Папава и Астамур Бутба. Последний, кстати, и нанес Вячеславу Иванькову смертельное ранение в живот, от которого «законник» скончался 9 октября 2009 года в частной клинике при московском онкологическом центре на Каширском шоссе. Впрочем, Нугзару Папаве и Астамуру Бутбе удалось скрыться на родине. Власти Абхазии отказались выдать их России, поскольку это запрещает конституция республики. Тем не менее в абхазском суде готовы рассмотреть материалы российского уголовного дела. Махо объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом.

Газзаев, Шадания и Джанашия были задержаны в начале 2020 года в Москве и обвинены в «убийстве по найму, совершенном группой лиц» (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также «незаконном обороте оружия и боеприпасов» (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, именно Каха Газзаев предоставил соучастникам убийства винтовку Дегтярева, из которой был убит Вячеслав Иваньков. Притом лично участвовал в ее перевозке и хранении.

А в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия, наблюдая за прилегающей к нему территорией. В свою очередь, подсудимые Шадания и Джанашия помогали ему в транспортировке оружия, а впоследствии организовали слежку за Япончиком, пытаясь выяснить места, которые любил посещать «законник».

Стоит отметить, что двое последних категорически отказались признать вину. Зато арестованный Газзаев, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, стал активно давать показания, изобличающие остальных подельников. В результате его уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке Савеловским судом Москвы в особом порядке. За участие в убийстве Вячеслава Иванькова суд приговорил Каху Газзаева к 11 годам заключения в колонии строгого режима. С учетом же не отбытых осужденным сроков за иные преступления суд путем частичного сложения наказаний назначил раскаявшемуся уголовнику 14 лет.

Когда прокурор изложила в Мосгорсуде суть инкриминированных деяний, а судья поинтересовался у Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, понятно ли им, в чем их обвиняют, оба ответили утвердительно, хотя снова повторили, что не признают себя соучастниками убийства Вячеслава Иванькова.

Адвокаты солидаризировались с подзащитными, отметив, что у обвинения нет убедительных доказательств, свидетельствующих о причастности подсудимых к преступлению. По версии защитников, Каха Газзаев оговорил других обвиняемых, чтобы самому избежать длительного заключения.

В беседе с “Ъ” адвокаты подсудимых отказались раскрывать подробности хода судебного заседания, поскольку дело слушается судом присяжных и сказанное может обернуться отстранением защитников от участия в процессе. Хотя адвокат Джамбулата Джанашии Леван Вардая предположил, что процесс не будет слишком долгим. «Думаю, что разбирательство по существу может завершиться к концу этого года»,— заметил господин Вардая, подчеркнув, что оба подсудимых рассчитывают на оправдательный вердикт.

Алексей Соковнин