Скандалы: Пролетит ли русская фанера над Парижем

Компания Алексея Мордашова пригрозила Европе ростом цен на березовую фанеру в случае введения антидемпинговых пошлин в ЕС

До 11 декабря Еврокомиссия должна решить, вводить ли постоянные пошлины на импорт березовой фанеры из России. В случае введения этой меры российские поставщики повысят цены или переориентируются на другие рынки. Информация об этом появилась в пятницу, 15 октября, в материалах дела о расследовании низких цен на российскую фанеру, которое инициировал европейский Консорциум деревообрабатывающей промышленности (Woodstock Consortium).

Временные пошлины, как ответ на жалобы производителей ЕС, были введены Еврокомиссией в июне 2021 года сроком на полгода. «11 декабря — это дедлайн для публикации в официальном журнале Европейского союза решения о введении окончательных мер (постоянных пошлин. — РБК) или прекращении разбирательства», — говорится в карточке дела. Пошлины обычно вводятся сроком на пять лет с возможностью пересмотра не ранее чем через год после их введения. О том, что временные пошлины могут заменить на постоянные, также знают и в Европейской коалиции импортеров, дистрибьюторов и конечных потребителей березовой фанеры (Birch Plywood Alliance), которая выступает против введения ограничений, сообщил РБК ее представитель.

«Комиссия еще не приняла окончательного решения о введении постоянных антидемпинговых пошлин на березовую фанеру из России. <…> Пока такое решение не будет принято, временные пошлины, которые соответствуют правилам ЕС и ВТО, остаются в силе», — сообщили РБК в пресс-службе Еврокомиссии. Там подтвердили, что окончательное решение по пошлинам будет принято в декабре.

Почему ввели пошлины

Россия — основной поставщик березовой фанеры в Европе. В 2019 году объем ее импорта составил 1,082 млн куб. м, а доля поставок из России на европейском рынке увеличилась с 46% в 2017 году до 56% в 2020 году, следует из данных Еврокомиссии. По данным внешнеторговой базы Eurostat, в 2019 году в денежном выражении импорт березовой фанеры из России составил €145 млн, в 2020 году — €95 млн. Среди основных поставщиков из России — группа «Свеза» Алексея Мордашова (крупнейший в России и мире производитель фанеры, доля в Европе — около 16%), Вятский фанерный комбинат, входящий в Segezha Group Владимира Евтушенкова, а также Сыктывкарский фанерный завод и Жешартский ЛПК (входит в United Panel Group).

В ходе предварительного расследования европейский регулятор пришел к выводу, что экспортеры фанеры из России занижали цены на свой товар — по его данным, средние цены на фанеру из России с 2017 года до весны 2021 года снизились почти на 10% — с €646 до €584 за тонну.

На заседании комитета по инструментам торговой защиты Еврокомиссии, на котором рассматривался вопрос о замене временных пошлин постоянными, не было принято окончательного решения, рассказали РБК в пресс-службе ассоциации Birch Plywood Alliance, в которую входит 114 компаний из 25 стран EC (в основном импортеры и конечные потребители фанеры). По 12 членов комитета выступили за и против введения таких ограничений, а еще трое — воздержались. «Это позволяет Еврокомиссии принять решение о введении постоянных пошлин на березовую фанеру из России. <…> Весьма вероятно, что они это сделают, поскольку они это [ранее] предлагали», — добавили там. По прогнозу альянса, постоянные пошлины могут заработать уже 11 декабря.

«Минэкономразвития России принимает активное участие в расследовании ЕС в отношении российской фанеры, с самого его начала. В рамках проводимой Европейской комиссией процедуры совместно с Минпромторгом были представлены комментарии российской стороны с аргументацией об отсутствии оснований для введения меры», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

В случае если Еврокомиссия примет итоговое решение о введении постоянных пошлин, Минэкономразвития намерено его проанализировать на предмет возможного обжалования. «Находимся в постоянном контакте с российскими экспортерами, координируем с ними наши дальнейшие действия», — добавил представитель ведомства.

Какие могут быть последствия

«Свеза» как крупнейший производитель березовой фанеры в мире не занималась и не занимается демпингом при поставках как на европейские рынки, так и в другие регионы, — сообщил РБК представитель компании. — Рынок фанеры глобален и высококонкурентен, демпинг как инструмент на нем попросту неэффективен».

Европейские производители березовой фанеры не обладают ни технической, ни сырьевой базой, чтобы удовлетворить потребности местного рынка, настаивают в «Свезе»: «Российская фанера все равно будет на него поставляться. Правда, теперь уже по более высоким ценам, что неизбежно приведет к повышению стоимости продукции наших европейских клиентов и снижению ее конкурентоспособности в границах ЕС и на мировом рынке». По данным производителя, временные пошлины уже стали одной из причин резкого роста цен на фанеру на европейских рынках наряду с повышенным спросом на стройматериалы.



«По большому счету, именно европейские покупатели березовой фанеры, у которых выросли затраты на покупку сырья, являются главными пострадавшими в этой ситуации. Они полностью поддерживают нас и также намерены бороться за отмену пошлины», — добавляет представитель «Свезы».

Ранее об этом же говорил и управляющий директор по реализации программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов: «Рынок сегодня настолько дефицитный, что ущерб от введенных пошлин будет не для производителей в России, а для потребителей в ЕС». Вопрос возможного введения постоянных пошлин в Segezha Group в пятницу, 15 октября, комментировать отказались.

В начале октября Birch Plywood Alliance написала письмо в Еврокомиссию о том, что на европейском рынке нет альтернативы импорту березовой фанеры из России. Пошлины на этот товар лишь приведут к удорожанию фанеры для европейских потребителей, которые будут вынуждены продолжать ввозить фанеру из России, платя при этом антидемпинговые пошлины, отметили в альянсе.

«Мы не исключаем, что некоторые российские производители могут частично переориентировать поставки из Европы на американский или стремительно развивающийся азиатский рынки, что может спровоцировать в Европе дефицит сырья, который приведет к сокращению производств, заморозке проектов или даже закрытию ряда компаний», — говорит представитель «Свезы». Иванов также отмечал, что при нынешнем спросе на фанеру производители могут переориентировать ее поставки на рынок Великобритании, США и Китая.

«Результаты голосования [на комитете Еврокомиссии по пошлинам для фанеры из России] крайне разочаровывают европейских импортеров, дистрибьюторов и пользователей березовой фанеры, поскольку они остались одни в условиях неуклонно растущего роста цен и нехватки сырья. Большинство этих компаний являются малыми и средними предприятиями, которым сейчас грозит банкротство», — сказали РБК в пресс-службе Birch Plywood Alliance.

Тимофей Дзядко, Анастасия Серова