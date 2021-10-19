Мнение: Оживление мертвого жука

Ария мертвого жука – актуальный феномен, хорошо известный читателям моего блога.

Многие жуки в природе притворяются мертвыми, чтобы обезопасить себя от хищников.

Жук надеется, что перед ним – не падальщик и что, увидев окоченевшую добычу, хищник брезгливо поморщится и пойдет своей дорогой.

На то же самое надеются многие мужчины, не знающие как избавиться от напирающих женщин.

Вот откуда:

“я не готов к детям, я сам еще ребенок” – жук-инфантил,

“на выходных я общаться не могу, я помогаю маме” – жук-маменькин-сыночек,

“романтика мне не по карману, мне надо отдавать кредиты” – жук-нищеброд,

“я не умею ухаживать за женщинами” – жук-размазня,

“я хочу, но у меня свой темп” – жук-черепаха.

Есть еще много видов разных жуков, но роднит их всех одно: они просят, чтобы их оставили в покое.

Когда голодная женщина рыщет по лесу в поиске настоящего мужчины, вокруг нее валяются трупики мертвых жуков.

Но как только угроза минует, многие жуки резво вскакивают на ножки и бегут по своим делам, в том числе за другими женщинами.

Поэтому когда вы видите рассказ какой-нибудь опытной женщины о слабых мужчинах, можете быть уверены, что она пересказывает арии мертвых жуков.

Как вы думаете, почему не бывает реалистичных женских рассказов о слабых мужчинах?

Сейчас этот феномен получил развитие.

Теперь многие женщины сами поют себе арии мертвых жуков от лица мужчин.

То есть мужчины прямо говорят “ничего не хочу” или даже “пошла ты”, а женщины придумывают, что это из-за слабости и ущербности.

Можно открыть первую ссылку в поисковике на запрос “слабые мужчины” и прочитать несколько самых распространенных мужских арий мертвых жуков, которые женщины поют себе сами.

Вот я цитирую несколько абзацев из первой сверху статьи, все такие статьи примерно одинаковы, словно написаны женским хором.

1. “Выясняет отношения

Вот уж действительно женская привилегия – «задушевный» разговор на тему «ты меня любишь?», легкая истерика «я сегодня не в настроении», шикарный скандал «кто первым встал, тому и пульт от телевизора». Но все чаще мы слышим подобное от представителей сильного пола, объясняя это удивительное явление новым научным фактом – мужским ПМС”

2. “Пасует перед трудностями

Вам нахамили в транспорте, обманули в автосервисе, поселили в трехзвездочный отель вместо обещанных и оплаченных вип-апартаментов – в общем, поставили в ситуацию, в которой слабой женщине оказаться проще простого. И вдруг вы понимаете: вместо того чтобы геройски вас защищать, любимый смиряется с ситуацией или сваливает решение проблем на ваши хрупкие плечи”.

3. “Не инициативен в отношениях

Если отношения переживают кризис или зашли в тупик, кому-то из двоих приходится быть сильнее, чтобы распутать клубок недопонимания или просто закончить все одним махом. Хорошо было бы, если бы инициативу брал в свои руки именно мужчина: одаривал вас новым всплеском чувств и внимания и, несмотря на бурный протест, решительно увозил в романтическое путешествие. Однако происходит все с точностью до наоборот”.

Обратите внимание, насколько простодушно Сокровища недоумевают, почему за ними не ухаживают.

И делают вывод: измельчали. Не они сами измельчали, поэтому не интересны, а измельчали те, кто ими не интересуются.

Везде в женских жалобах мужской плюс в отношениях выдается за измельчание. Или за мужской ПМС.

Каким образом женщины оказываются в мире, где вместо мужчин – сплошные мертвые жуки?

Это не социальная проблема и не гендерная. Пока еще большинство мужчин живо реагируют на привлекательных женщин.

Иногда даже слишком живо.

А вот на женщин непривлекательных мужчины всегда реагировали позой мертвой жука.

Поза мертвого жука – отсутствующий взгляд, кислое лицо, фокус вдаль или в собственный телефон.

То есть вот такой остекленевший, холодный, вялый или уже засохший мертвый жук.

Если женщина не только непривлекательна, но и сексуально активна, она старается оживить мертвого жука.

И вот тогда она слышит арию жука: про кредиты, маму, недомогания или фобии.

И дальше такая женщина идет к психологу и жалуется на то, что у нее упала самооценка.

Дальше в зависимости от специфики психолога у женщины три пути, как в сказке.

Если психолог – феминистка, она может научить женщину с гневом и с презрением смотреть на нарциссов, специально опускающих ей самооценку, чтобы превратить ее в ресурс.

“Это хитрый жук, коварный манипулятор. Он притворяется слабым, чтобы ты все делала за него”.

После такой терапии женщина будет либо нападать на му(жуков) с обвинениями и требованиями, либо бегать от них как Неуловимый Джо.

То и другое делается в маске жертвы, в белом пальто и в зеленом винограде.

Если психолог – нефеминистка или неофеминистка, она может научить женщину саму смотреть на мужчин плотоядно как на ресурс.

Такие психологи снимают с женщин маску жертвы, снимают с них белое пальто и даже иногда зеленый виноград.

Однако они не могут снять с них корону Сокровища, а модифицируют эту корону в Спасательницу или Победительницу и часто помогают ее нарастить.

Победительница охотится на жуков, пока те не окажутся в красной книге, а “настоящие мужчины” не превратятся в миф как вымершие драконы.

Спасательница учится “понимать” мертвых жуков, жалеть их, проявлять “эмпатию” и таким образом их оживлять.

Однако жук умер не от недостатка жалости, он умер от того, что женщина непривлекательна, но слишком активна.

То есть жук принял позу мертвого жука, а когда его начали оживлять, стал петь арии жука.

Если спасать его дальше и дальше, поливая мертвой и живой водой, арии сначала станут громче, а потом мертвый жук превратится в священного скарабея – культового жука, а со стороны женщины начнутся жертвоприношения, чтобы умилостивить божество. В божество она превратила его сама, несмотря на все его сопротивления.

Изрядно потратившись на культ такого жука, женщина может опять оказаться у психолога-феминистки, которая ей объяснит, что манипулятор успешно притворялся мертвым жуком, чтобы “качать из нее ресурс”. Дальше маска жертвы, белое пальто, ЗВ, все эти слои наматываются и превращают женщину в мумию как бабочку в куколку.

Третий путь – единственный верный. Такие психологи тоже встречаются.

Этот путь ведет из мира мертвых жуков в мир живых мужчин.

Правильный путь всегда связан со снятием короны.

Вылечить самооценку – это снять корону, а не прибить ее.

Если психолог помогает вам снять корону и адаптироваться к жизни без нее – это правильный психолог.

Можно заниматься снятием короны самостоятельно, психолог для этого не обязателен и даже не нужен.

Но если вы – уже мумия и считаете, что мужчины превращают вас в ресурс, вам придется сначала распеленать свою куколку, чтобы ожить.

Нужно снять сначала белое пальто, потом маску жертвы, потом зеленый виноград, так вы оживете.

Но когда вы ожили и у вас появился здоровый интерес к мужчинам, главное не кидаться оживлять жуков, иначе все опять пойдет по кругу.

Опять скарабеи, потом снова мумии.

То есть не нужно видеть в мужчинах ресурс, надо видеть в них отдельных живых людей.

Тогда получится понять, что поза мертвого жука, пассивность и скучающий взгляд – это верный признак того, что вы человеку не нравитесь.

Вот такой простой вывод нужно делать, когда от вас отворачиваются, когда на вас не смотрят – вы не нравитесь.

Нельзя ничего докручивать сверх этого – ни ЗВ, ни новую корону, ни маску жертвы.

Вы просто не нравитесь.

Опустите планку притязаний и отстаньте от тех, кто вам не по плечу.

Нужно перестать хищно кружить вокруг умирающего жука и пристально смотреть на него как голодная птица.

Нужно отстать или вернуть непринужденное общение.

Непринужденное – это значит без нужды, без щипцов, без давления и ожидания, в русле, которое полезно обоим.

В непринужденной атмосфере мертвые жуки оживают, но если вы до этого пытались жука съесть, ожив, он уползет подальше.

Не преследуйте его и не поджидайте в засаде.

Учтите этот опыт и с новыми знакомыми не ведите себя так.

В идеале нужно научиться выглядеть привлекательно, тогда жуки перестанут умирать от вашего взгляда и даже начнут сами охотиться на вас.

Выглядеть привлекательно – это значит выглядеть так, чтобы вас, точнее впечатление от вас хотелось бы съесть.

Съесть не в смысле уничтожить, а в смысле вобрать в себя, присвоить, причаститься.

Есть несколько измерений такой аппетитности: физическая, эмоциональная, ментальная.

Максимальная физическая аппетитность – это когда вас хочется приблизить, поцеловать или даже укусить, когда ваш запах кажется вкусным или опьяняющим, а волос и кожи хочется касаться.

Такой максимальной аппетитностью обладают либо очень любимые люди, субъективно, либо очень красивые люди, объективно.

Средняя аппетитность под силу всем.

Главное не быть более активным, чем привлекательным, чтобы вокруг не умирали жуки.

Эмоциональная аппетитность – это когда с человеком комфортно или весело. Такой аппетитностью обладают спонтанные, добрые, уравновешенные люди или остроумные люди.

Ментальная аппетитность – это когда с человеком интересно. Такой аппетитностью обладают талантливые люди, креативные, с оригинальным мышлением или умные люди, без явных багов. Последнее – ключевое.

Вот три измерения привлекательности, над которыми можно работать, если надоело жить в мире мертвых жуков.

Но сначала надо обязательно снять корону, то есть перестать считать позы жуков и арии жуков – признаком их ущербности.

Надо видеть в этом признак своей непривлекательности для этих людей.

В мире мертвых жуков живут не только женщины, но и многие мужчины.

Если вы мужчины и вокруг вас сплошняком одни только фригидные, меркантильные, слишком пассивные женщины, значит вы непривлекательны для них, женщины плюсуют с вами, женщины отворачиваются от вас, скисают и делают стеклянный взгляд.

Почти всегда мертвые жуки живут в мире мертвых жуков.

То есть вы непривлекательны для других, но и других находите непривлекательными из-за своего ЗВ.

И это тем более замкнутый круг.

Приведите иллюстрации, друзья.

Арии и позы мертвых жуков, зловещие мумии, ЗВ со змеиными головами, демоны-короны, все это мракобесие, о котором шла речь.

Только не используйте метафор, приводите примеры из жизни, из писем, из литературы.

Расскажите, например, какое поведение и образ мыслей характерны для следующих стадий.

1. Когда Сокровище превращается в Спасательницу, “Мудрая женщина”.

2. Когда Спасательница превращается в Победительницу, “Рыбачка”.

4. Когда Победительница превращается в мумию, надев сначала ЗВ, “Похороны фараонши”.

5. Когда Спасательница надевает маску жертвы, потом ЗВ, потом БП, “Сошествие в ад”.

6. Когда мумия оживает и снова превращается в Победительницу, “Ожившие мертвецы”.

7. Когда мумия превращается в нормальную женщину.

Если мужчинам неловко критиковать поведение женщин (хотя если вы хотите стать коучами, вам придется заниматься и теми и другими), они могут описать сходный процесс у мужчин, он бывает реже, но тоже очень часто, потому что это зависит не от гендера, а от состояния границ, то есть от отсутствия или наличия уважения к другому человеку.