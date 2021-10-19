Мнение: Дореволюционное мусоросжигание, царская аэродинамика и шабашки инженеров в СССР

1. Уже несколько лет в стране идёт мусорная реформа. Мы надеемся расправиться со свалками путём переработки части мусора. Как указывает в комментариях блогер Ивано Иванов, первые мусоросжигательные заводы в России были построены ещё до революции, в царские времена:

https://olegmakarenko.ru/2251762.html?thread=825016050#t825016050

В СССР мусорной проблемой снова занялись только после 60-летнего перерыва:

https://w2e.ru/blog/ot-kostra-do-zavoda-kak-pouavilis-musoroszhigatelnye-zavody/

В нашей стране централизованное мусоросжигание появляется только в 1972 году, в основном советский мусор отправлялся на полигоны ТБО, где гнил еще долгие десятилетия (и гниет до сих пор). В 72-м году в восьми крупнейших городах советов, по специальному распоряжению Совета Министров РСФСР, были построены мусоросжигательные заводы, которые приняли на себя основную «мусорную» нагрузку. Однако принятая уже в Европе и Америке на вооружение система газоочистки на этих заводах не применялась, поэтому в радиусе нескольких километров вокруг таких МСЗ не строили ни жилье, ни объекты социального назначения: школы, ДК и пр. С развалом СССР большинство из этих предприятий были закрыты, а Россия осталась с устаревшими ядовитыми полигонами ТБО, которые к нашим дням превратились в обычные свалки – источники диоксинов и других токсичных соединений.

2. Первый в Европе аэродинамический институт был открыт в 1904 году учёным Дмитрием Рябушинским, представителем знаменитой династии промышленников Рябушинских. После революции институт был национализирован, а его лабораторные мощности, — институт был отлично оснащён, — легли в основу того самого ЦАГИ, без которого навряд ли был бы возможен феномен советского космоса:

https://blog.mediashm.ru/?p=5043

Сам Рябушинский после краткосрочного ареста в 1918 году вынужден был уехать из России — неправильное классовое происхождение делало его в социалистическом обществе отверженным. В 1950 году вышел советский фильм «Жуковский», там Рябушинского изобразили алчным, высокомерным и непорядочным предпринимателем.

Реальный Рябушинский тем временем продолжал научную работу во Франции — опубликовал более 200 научных работ, был избран членом-корреспондентом Парижской академии наук.

3. Читатели устроили небольшой спор по поводу заработка советских инженеров:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/udastsia-li-sderjat-rost-zarplat-injenerov-6167ea76591ce21aa66de362#comment_960937832

Наталия. В списке ограничений для инженеров в СССР вы забыли указать, что инженер кроме того, что мало получал, ещё и не имел возможности подрабатывать в свободное время. Это было возможно только по разрешению начальства и совмещать разрешали (а подчас и заставляли) только на своей основной работе (доплачивая не то треть, не то четверть за выполнение работы по ещё одной ставке) или с преподавательской деятельностью где-нибудь в профильном ПТУ.

У нас знакомый, попавший в трудное финансовое положение, для того, чтобы поправить бюджет, подрабатывал дворником, но делал он это по чужому паспорту. За работу дворником он получал меньше 80 рублей и половину отдавал владельцу паспорта. За эти меньше чем 40 рублей, он ежедневно вставал в 4 утра и подметал дворы и улицу, а после шел на основную работу. Если начальство узнало бы, что он подрабатывает, то был бы скандал и его могли выкинуть из очереди на жильё.

Максим. Устраивались не по паспорту, а по трудовой книжке, и половину никто не отдавал. Стандартной ставкой были 10 рублей в месяц, а то и вообще не платили, так как навалом было людей, которым надо было где-то числиться. Знакомый ваш оплошал, если так работал. Во-вторых, я работал мастером РММ. У меня шабашек было больше, чем зарплаты — пара сотен точно выходила. Зарплату в 220-240 рублей я отдавал матери не считая. Жил на «левые» деньги, ни в чем себе не отказывая. В пятницу-субботу кафе-рестораны с девочками. Ещё бензин был халявный — сколько угодно, хоть цистерна. У родителей была машина, я брал когда надо с условием, что она должна быть заправлена и вымыта.

Наталия. Мой знакомый видимо не знал вашей «таксы» и отдавал именно половину — на других условиях он никого не нашёл. И да, вы правы, устраивались на работу именно по трудовой и при предъявлении паспорта. Именно в этом и была проблема, так как трудовая хранилась в отделе кадров той организации, где вы работали, и просто так вам её не руки никто не отдавал, только при увольнении. Именно поэтому инженер и не мог устроиться куда-то совместителем, если его начальству это не нравилось.