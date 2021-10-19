Боли в теле зимой могут вызываться дефицитом витамина D

Медики назвали причину появления болей в теле зимой. По их словам, такая симптоматика может объясняться дефицитом витамина D.

В холодные месяцы люди болеют не только простудой. Часто они начинают жаловаться на дискомфортные ощущения в теле. По словам британского врача Клариссы Ленхерроф, дефицит витаминов зимой наносит серьезный урон здоровью. Если говорить о витамине D, то он вызывает симптомы, которые легко перепутать с сезонными болезнями.

Нередко человек чувствует упадок сил, присутствует боль в костях и мышечная слабость, наблюдается повышенная восприимчивость к инфекциям, наблюдается постоянная смена настроения.

Если со временем недостаток витамина D усугубляется, то пострадавший может испытывать боль в костях и мышцах, кроме того, нередко происходит деформация костей.

Дозировку витамина должен назначит врач, а определить его концентрацию в крови поможет простой анализ. Важно не принимать слишком высокие дозы элемента, поскольку не исключен токсичный эффект. Можно пересмотреть свой рацион, включив в него жирную рыбу, яичные желтки, печень, красное мясо.

Источник: www.medikforum.ru