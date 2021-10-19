 

Электрический хэтчбек Nissan Leaf станет кроссовером в 2025 году

19.10.2021, 14:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Электромобиль Nissan Leaf в 2025 году станет кроссовером. О этом рассказали в европейском подразделении японского производителя.
Кроссовер Nissan Leaf будет производиться на базе платформы CMF-EV. Ее производит альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. На данной же платформе ездит Nissan Ariya. Сборка новинки станет осуществляться на заводе в Великобритании. В производство будет инвестирована сумма в 1 миллиард фунтов стерлингов.

Отметим, что на этом же предприятии собираются модели Juke, Leaf и Qashqai. После того, как будут модернизированы производственные мощности, завод сможет выпускать до 100 тысяч Nissan Leaf в год.

К 2025 году японская автокомпания намерена электрифицировать практически всю линейку. Главной целью данной кампании является то, чтобы через десять лет 80% глобальных продаж должно приходиться на электромобили.

Паркетник станет продаваться во многих странах в мире. Не исключено, что модель появится и на российском рынке.

Источник: www.njcar.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / Мнение: Сербский участок

21.05 / Одинокие женщины за 50: взгляды на построение отношений, поиск любви и терпение

17.08 / В России приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных

28.07 / Безруков о смерти пасынка: “Если не выпивал, не мог заснуть”

10.12 / Росгвардейцам разрешат не представляться, если у них нет на это желания

15.09 / Объединение, поглощение, заглот – эволюция идеи Союзного государства

22.09 / Россияне посоревнуются в интеллектуальной викторине “Лига Знаний”

09.12 / Володин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

15.01 / Прокуратура предупредила об ответственности желающих встретить Навального во Внуково

23.10 / Надутые метры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика