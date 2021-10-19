Электрический хэтчбек Nissan Leaf станет кроссовером в 2025 году
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Электромобиль Nissan Leaf в 2025 году станет кроссовером. О этом рассказали в европейском подразделении японского производителя.
Кроссовер Nissan Leaf будет производиться на базе платформы CMF-EV. Ее производит альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. На данной же платформе ездит Nissan Ariya. Сборка новинки станет осуществляться на заводе в Великобритании. В производство будет инвестирована сумма в 1 миллиард фунтов стерлингов.
Отметим, что на этом же предприятии собираются модели Juke, Leaf и Qashqai. После того, как будут модернизированы производственные мощности, завод сможет выпускать до 100 тысяч Nissan Leaf в год.
К 2025 году японская автокомпания намерена электрифицировать практически всю линейку. Главной целью данной кампании является то, чтобы через десять лет 80% глобальных продаж должно приходиться на электромобили.
Паркетник станет продаваться во многих странах в мире. Не исключено, что модель появится и на российском рынке.
Источник: www.njcar.ru
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