Электрический хэтчбек Nissan Leaf станет кроссовером в 2025 году

Электромобиль Nissan Leaf в 2025 году станет кроссовером. О этом рассказали в европейском подразделении японского производителя.

Кроссовер Nissan Leaf будет производиться на базе платформы CMF-EV. Ее производит альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. На данной же платформе ездит Nissan Ariya. Сборка новинки станет осуществляться на заводе в Великобритании. В производство будет инвестирована сумма в 1 миллиард фунтов стерлингов.

Отметим, что на этом же предприятии собираются модели Juke, Leaf и Qashqai. После того, как будут модернизированы производственные мощности, завод сможет выпускать до 100 тысяч Nissan Leaf в год.

К 2025 году японская автокомпания намерена электрифицировать практически всю линейку. Главной целью данной кампании является то, чтобы через десять лет 80% глобальных продаж должно приходиться на электромобили.

Паркетник станет продаваться во многих странах в мире. Не исключено, что модель появится и на российском рынке.

Источник: www.njcar.ru