Разведенная Полина Гагарина рассказала о панических атаках

Певица Полина Гагарина откровенно пояснила о проблеме панических атак. С приступами ей удалось справиться после развода с фэшн-фотографом Дмитрием Исхаковым.

Полина Гагарина редко откровенно говорит на тему перемен в ее личной жизни. Однако недавно она заявила, что разрыв с мужем улучшил ее здоровье. Гагарина и Исхаков в этом году официально расторгли брак. Экс-супруг знаменитости постоянно рассказывает о семейных проблемах и судебных тяжбах. Сама же Гагарина редко затрагивает эту тему.

Недавно она рассказала, что страдала от панических атак, которые длились на протяжении четырех лет. Гагарина не пожелает такого состояния врагу. Приступы могли начаться в любом месте, даже в самолете. Уже два года артистка не сталкивается с подобными проблемами. Исполнительница сделала вывод, что паническая атака представляет собой затяжную депрессию.

Долгое время Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков считались образцово-показательной семьей. В браке знаменитостей на свет появилась дочь Мия. От предыдущих отношений у артистки растет сын Андрей. Исхаков смог подружиться с мальчиком.

Сейчас у Полины Гагариной развивается новый роман. Журналисты предполагают, что артистка строит отношения с саундпродюсером Владимиром Чиняевым. Сама же она не комментирует эту информацию. Недавно Исхаков подтвердил, что у экс-супруги есть избранник. У фотографа пока нет возлюбленной.

Источник: mockva.ru