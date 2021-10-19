Я старалась! – Личное мнение

Кто — где, а Бородина на льду — опять хуже всех. Это неудивительно: донельзя зажатая и деревянная женщина. Даже обсуждать нечего.



Фото: Соцсети

Поговорим о другом: о том, почему взрослые, казалось бы, люди приводят в качестве оправдания своим неудачам тот факт, что они старались?

«Я старалась!» — канючит Бородина и клянчит у подписчиков 35-рублёвые смс-ки, чтобы спасти себя от вылета.

«Я старалась, а вы лежите на диване и меня критикуете! А я старалась!» — вопит и вопит неуклюжий Ксюндель.

Милочка, засунь себе своё «старалась» куда подальше. Взрослый человек, считающий приложенные усилия смягчающим фактором неудачи, — это и есть неудачник. Ну, или, в случае с Бородиной, неудачница.

У успешных людей — другой менталитет, сильно отличающийся от менталитета лузеров с бревна.

Вот мне не важно, старалась я или нет. Мне важно: получилось или нет. И знаете, что? Как правило, не стараюсь. И, как правило, получается.

Я достаточно умна, чтобы не ввязываться в истории, где придётся много стараться и мало чего достигать.

Я не люблю стараться. Я люблю достигать и получать. А вот старательная троечница — совершенно не моё амплуа.

А как вы относитесь к поговорке: «Главное — не победа! Главное — участие!»

Мне вот кажется, что она уместна исключительно среди детсадовцев.

—