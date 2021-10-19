 

“Число прививок выросло вдвое”. В Минздраве сообщили, что регионы “красной” зоны вышли в лидеры по вакцинации от COVID-19

19.10.2021, 14:28, Новости дня
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“С вхождением в “красный” уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок увеличилось вдвое”, – сообщили в Минздраве.

За прошлые сутки в Украине сделали рекордное количество прививок – 193 тыс. В Херсонской области 18 октября сделали 5158 прививок, в Донецкой – 5973, в Днепропетровской – 15 621, в Запорожской – 5419, в Одесской – 7308.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат. Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. 

В Днепре и Одессе после введения “красной” зоны в центрах вакцинации образовались большие очереди.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 октября первую дозу вакцины получили 8 млн человек, а почти 6,6 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Согласно данным исследования Центров по контролю заболеваний США, вакцинация от коронавируса значительно снижает риск заражения или смерти от COVID-19, даже в условиях вспышки штамма “Дельта”: у непривитых людей риск заражения COVID-19 в шесть раз выше, а риск смерти от коронавируса – в 11 раз выше, чем у вакцинированных.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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