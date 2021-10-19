 

Xiaomi планирует начать выпуск собственных автомобилей в 2024 году

19.10.2021, 14:28, Новости дня
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В связи с этим акции компании подорожали на 5,4% – до 22,50 гонконгского доллара (около $3), что является самым большим ростом стоимости с 12 мая.

В Xiaomi не сообщили, будут ли производить автомобили самостоятельно или в партнерстве с существующими автопроизводителями.

Контекст:

Xiaomi – китайская компания, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других “умных” устройств.

В марте 2021 года компания объявила, что планирует инвестировать $10 млрд в создание подразделения по производству электромобилей в течение следующих 10 лет, сообщает Businessinsider.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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