Xiaomi планирует начать выпуск собственных автомобилей в 2024 году

В связи с этим акции компании подорожали на 5,4% – до 22,50 гонконгского доллара (около $3), что является самым большим ростом стоимости с 12 мая.

В Xiaomi не сообщили, будут ли производить автомобили самостоятельно или в партнерстве с существующими автопроизводителями.

Контекст:

Xiaomi – китайская компания, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других “умных” устройств.

В марте 2021 года компания объявила, что планирует инвестировать $10 млрд в создание подразделения по производству электромобилей в течение следующих 10 лет, сообщает Businessinsider.

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