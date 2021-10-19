Reuters узнал стоимость таблеток от COVID, которые разрабатывают при поддержке ВОЗ

Ожидается, что в рамках инициативы бедные страны получат около 1 млрд тестов для выявления COVID-19, а также лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди прочего, речь идет о таблетках для лечения пациентов, у которых COVID протекает в легкой и средней тяжести формах.

Стоимость препарата должна составить $10 за курс. По данным Reuters, ACT-A ведет переговоры о закупках с компанией Merck&Co. Представители инициативы отказались комментировать детали до окончательного согласования документа.

До сентября 2022 года ACT-A планирует закупить лекарства для 120 млн пациентов по всему миру. На обеспечение потребностей инициативы необходимо около $23 млрд; международные доноры уже объявили о выделении $18,5 млрд.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 октября 2021-го в мире было подтверждено более 241 млн случаев COVID, из них 4,9 млн – с летальным исходом.

Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в декабре 2020 года. К этому моменту, согласно статистике ВОЗ, сделано более 6,5 млрд прививок. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о несправедливом распределении вакцин. В частности, в августе текущего года он говорил, что 75% введенных доз приходятся на 10 государств, в то время как в странах с низким уровнем доходов вакцинировано лишь 2% населения.

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