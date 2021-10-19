 

Таран: Мы делимся с НАТО своим опытом противостояния российской агрессии. Такого опыта, как сейчас у ВСУ, нет ни у кого в мире

19.10.2021, 14:28, Новости дня
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“Мы делимся с НАТО своим опытом противостояния российской агрессии. Ведь такого опыта, который сейчас есть у Вооруженных сил Украины, наверное, нет ни у кого в мире. Поэтому мы взаимно делимся опытом, подходами, мыслями. А мы перенимаем самое главное – практику оценки ситуации, подготовки решений, руководства войсками, которая позволила бы нам вместе с вооруженными силами стран НАТО выполнять задания на поле боя”, – пояснил министр.

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После этого Украина активизировала сотрудничество с НАТО. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

По официальным данным ВСУ, с 14 апреля 2014-го по 17 октября 2021 года на Донбассе погибли 2719 военных, получили ранения или повреждения 10 368 украинских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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