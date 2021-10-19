В Киеве мужчина устроил погром в приемной депутата горсовета – полиция

В сообщении не указывается имя депутата, но, как сообщил агентству “Интерфакс-Украина” источник в правоохранительных органах, речь о депутате Киевсовета Лилии Пашинной (фракция “Слуга народа”).

В полицию обратился помощник депутата городского совета.

“В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал с баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода”, – сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дубров.

Спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, задержали 31-летнего уроженца Полтавской области и передали следственно-оперативной группе.

Следователи осмотрели подозреваемого и изъяли у него “предмет, похожий на пневматический пистолет, и баллончик с краской”. Они выясняют мотивы его действий.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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