 

В Киеве мужчина устроил погром в приемной депутата горсовета – полиция

19.10.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сообщении не указывается имя депутата, но, как сообщил агентству “Интерфакс-Украина” источник в правоохранительных органах, речь о депутате Киевсовета Лилии Пашинной (фракция “Слуга народа”).

В полицию обратился помощник депутата городского совета.

“В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал с баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода”, – сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дубров. 

Спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, задержали 31-летнего уроженца Полтавской области и передали следственно-оперативной группе. 

Следователи осмотрели подозреваемого и изъяли у него “предмет, похожий на пневматический пистолет, и баллончик с краской”. Они выясняют мотивы его действий. 

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Оказывается, дельфины могут замедлять сердцебиение

31.03 / Первый блок БелАЭС включили после плановой остановки

27.06 / Для тушения лесного пожара в Подмосковье направили два вертолета

10.04 / Первый полет вертолета на Марсе перенесли

09.06 / 48% украинцев считают, что Россия контролирует “ДНР” и “ЛНР” и руководит их действиями – опрос

18.11 / Умер Виктюк, Рада провалила голосование за отмену “карантина выходного дня”, Госдуме предложили обнулить президентские сроки Путина. Главное за день

06.07 / С четверга в Москве резко похолодает

21.01 / Европарламент напомнил Португалии главные задачи на посту председателя ЕС

09.07 / Euronews – ЕС предлагает России взаимно признать сертификаты о вакцинации

16.03 / У администрации США пока нет желания «впрягаться» за Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика