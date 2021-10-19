Мнение: Украина ставит рекорды смертей



Зеленский в Раде следит за графиком смертности по Украине

Но, кстати, да – Украина внезапно уверенно обходит Россию на повороте – по всем “ковидным” показателям. Посмотрел – сегодня у нее 538 смертей в сутки “по осложнениям после коронавируса”, а также 15,5 тысяч случаев “заражений” за те же сутки. Украина по населению меньше России в 3,5 раза – получается, что ее цифры – это как если бы у нас в России было в день 50 тысяч “заражений” и 1900 смертей.

Правда, если посмотреть по агрегаторам – на Украине какой-то просто вертикальный рост летальности от ковида: несколько недель назад – 190, потом 320 (среднее за 7 дней), и вот сейчас “выброс” – и вовсе 538 за день! Чем-то напоминает наш российский “женевский скачок имени Байдена” – когда после встречи Путин-Байден смертность от ковида по России и вовсе за неделю скакнула ровно вдвое! Правда, судя по графику, там рост еще круче – ВТРОЕ.

А в Белоруссии “батька” официально отменил оказание “плановой медпомощи” – потому как “все силы брошены на ковид” и “больницы переполнены”. Однако! Впрочем, по их статистике, по смертям там пока все безоблачно – 16 в день. Это в пересчете на душу населения – все равно почти на порядок (!) меньше, чем в России. Другой вопрос, в какой степени можно доверять лукашенковской статистике…

Словом, можно констатировать одно – по нашим славянским сателлитам пошло очевидное ковид-бурление. Возможно, на них наконец обратили внимание? На Украине уже – бум прививок, по крайней мере в том смысле, что, похоже, наскипидарили глав администраций городов, чтоб загоняли подведомственное население. Филатов, мэр Днепропетровска, в своем ФБ бодро рапортует, что “жители Днепра хлынули на пункты прививания”. Ну-ну, будем наблюдать.