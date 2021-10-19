 

«Газпром» бесплатно газифицирует дома выходцев из России в Великобритании

19.10.2021, 14:11, Разное
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«Газпром» согласился увеличить поставки природного газа в Великобританию, но голубое топливо будет подано исключительно в частные домовладения граждан России, постоянно проживающих на Туманном Альбионе, и британцам, сумевшие доказать российское происхождение. 

«Государственная компания «Газпром» продолжает поддерживать соотечественников за рубежом и тех, кто имеет исторические связи с Россией. Нам бы очень не хотелось, чтобы наши сограждане, проживающие в Великобритании, а это известные учёные, журналисты, студенты, родственники могли замёрзнуть зимой. Поэтому, исполняя прямое поручение президента, «Газпром» проведёт газификацию их домов. Бесплатный газ будет оперативно подведён к границам каждого такого домовладения», – заявил глава корпорации Алексей Миллер. 

Старт работ по газификации отдельных домовладений британцев начнётся уже в ближайшие дни. Чтобы воспользоваться своим правом необходимо предъявить паспорт гражданина России или доказать свою принадлежность к народам, проживающим на территории РФ. Оплата коммунальных услуг будет производиться по действующим тарифам, установленным на территории Великобритании. Деньги на проведение работ выделят из средств бывшего Фонда национального благосостояния. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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