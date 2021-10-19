 

“Чкалов Арена” появилась на территории бывшего Тушинского аэродрома

19.10.2021, 14:06, Разное
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В 2014 году на территории бывшего аэродрома был введен в эксплуатацию первый крупный объект – футбольный стадион “Спартак”, рассчитанный на 45 тысяч мест. Тогда же открылась одноименная станция метро. В 2017-м здесь же появилась тренировочная база, состоящая из шести открытых полей, а также автостоянка.

В 2021 году завершилось строительство крупнейшего в России бизнес-парка “Ростех Сити” и спортивного комплекса “Чкалов Арена” на Летной улице. Продолжается возведение жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, духовно-культурного центра с православным храмом.

“Чкалов Арена” – ядро спортивного кластера на территории бывшего Тушинского аэродрома. Здесь построили ледовую арену, центры художественной гимнастики, хоккейной подготовки и фехтования, универсальный спортзал и фитнес-центр. Площадку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

“Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров мирового уровня. Один за другим. Такой частный проект реализован здесь в Тушине”, – отметил градоначальник.

По мнению Собянина, открытие такого центра важно как для профессиональных спортсменов, так и для местных жителей, которые тоже будут посещать объект.

Строительство спорткомплекса на Летной началось осенью 2019-го и завершилось весной 2021-го. Арену назвали в честь советского летчика-испытателя, поскольку ранее здесь был Центральный аэроклуб имени Чкалова.

Ледовая арена состоит из двух площадок: 30х60 метров с трибунами на 210 мест и 26х56 метров – на 126 мест. Сейчас здесь тренируются профессиональные спортсмены под руководством выдающихся тренеров: Ирины Винер-Усмановой, Ильгара Мамедова, Нины Мозер и других.

Посетители “Чкалов Арены” могут приобрести спортивный инвентарь, посетить салон красоты, поесть в ресторане или выпить напиток в кафе.

За последние 10 лет в рамках программы “Спорт Москвы” в городе построили около 150 объектов спортивной инфраструктуры. Только в этом году было введено в эксплуатацию 17 объектов.



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