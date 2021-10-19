 

Подозреваемых в избиении до смерти киберспортсмена задержали в Ленобласти

19.10.2021, 14:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники полиции задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена: они жестоко избили мужчину в Ленинградской области, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена. Трое жителей города Никольское доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

23-летний мужчина был обнаружен в ночь на 17 октября возле гаражей в городе Никольское с серьезными травмами. По дороге в больницу он скончался.

По подозрению в нападении на мужчину задержали троих местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет. По предварительным данным, в день нападения киберспортсмен вышел от своих друзей и вызвал такси.

«Выйдя на улицу, он встретил троих незнакомцев, которые распивали спиртные напитки возле магазина. Между ними завязалась беседа, затем киберспортсмен сел в автомобиль «Газель», принадлежащий одному из мужчин. В салоне машины новые знакомые набросились на потерпевшего и стали наносить ему удары. Затем злоумышленники погрузили молодого человека в багажное отделение «Газели», отвезли на старое Никольское кладбище, где вытащили из машины и продолжили избивать до потери сознания, после чего бросили и уехали», – сказано в сообщении.

После избиения подозреваемые вернулись, погрузили мужчину в багажник, привезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы и выбросили из машины.

Ранее киберспортсмен из Петербурга скончался в больнице в Ленинградской области после того, как его в тяжелом состоянии нашли у гаражей.



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