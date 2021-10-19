Космонавт Новицкий исключил начало космической гонки из-за съемок фильма

Космонавт Олег Новицкий считает, что прошедшие на МКС съемки фильма «Вызов» не станут шагом в космической гонке.

«Я бы, наверное, не сказал, что это кинокосмическая гонка. Мы просто выполняли свою работу. Наверное, это все-таки приятно, что на наш экипаж выпала такая интересная миссия – и поучаствовать в съемках фильма, и помочь ребятам сделать хороший фильм. Но гонкой я бы это не назвал», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь режиссер Клим Шипенко на послеполетной пресс-конференции рассказал, что фильм сможет окупить свой бюджет в прокате. «Думаю, что фильм окупится, у меня есть такие ожидания, они не беспочвенные. Есть интерес мировой, со стороны людей из разных стран, они пишут нам. Мне кажется, что кино, если оно выходит на международный уровень, может окупить бюдже», – сказал он.

«Порядка 30 террабайт (было снято на МКС), это много, 30 с чем-то часов. Думаю, в фильме из этого будет после монтажа порядка 25-35 минут. <…> Виды Земли сняли впрок, у нас была хорошая камера, я решил, что на нее надо снять все, чтобы было минимальное вторжение графики», – рассказал Шипенко.

По словам режиссера, полет в космос изменил его взгляд на кино.

«Мой полет был связан со съемками фильма, я понял, что снять фильм таким, как я его там снял, я здесь, на Земле, не смог бы. Это важно. Космос подсказывал такие решения, виды потрясающие, которые ты на Земле представляешь по фотографиям, а когда видишь своими глазами и есть возможность передать это с помощью камеры, такого даже придумать нельзя на Земле. Это опыт взгляда на кино, на мир с космической орбиты произошел», – сказал Шипенко. По словам режиссера, после приземления он чувствовал себя «немножечко в дыму».

Актриса Юлия Пересильд назвала свое самочувствие после полета «терпимым» и «достаточно бодрым».

Напомним, в воскресенье в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.