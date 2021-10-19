Перевязанные георгиевскими ленточками мешки с песком нашли в Горно-Алтайске

Сейчас следователи СК по Республике Алтай проводят проверку по факту сообщения о находке, информирует пресс-служба ведомства.

Фотографии и видеоролики, на которых видны мешки с песком с ленточками на них, появились в интернете 18 октября. Рабочие использовали георгиевские ленточки, чтобы перевязать строительные мешки во время ремонта здания по улице П. Сухова, дом 2 в Горно-Алтайске.

Автор поста подписала видео словами: «Нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость».

Начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, говорится в релизе регионального СК.

Ранее депутата Рады Владимир Олейник назвал Украину концлагерем и попросил Россию освободить страну. Олейник рассказал, что за георгиевскую ленточку или советский флаг гражданам грозит до пяти лет колонии, а за выкрикивание фашистских приветствий лишь обычный административный протокол.