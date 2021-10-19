 

Итальянские ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль

19.10.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Древнегреческий корабль, затонувший у берегов Саленто, обнаружили на дне Адриатического моря итальянские ученые. Останки судна удалось найти при помощи автоматического подводного аппарата.

По мнению исследователей, корабль мог затонуть в VII веке до нашей эры. По крайней мере, об этом свидетельствуют многочисленные амфоры, сохранившиеся на его борту. Изучив их, специалисты установили примерный срок изготовления.

Историки полагают, что затонувший корабль шел из Коринфы. Найденные артефакты позволят получить новые данные о том, как Древняя Греция развивала торговлю и мореплаванье. Также ученые надеются поднять со дна еще не менее двух сотен древних предметов, каждый из которых может привести к новому научному открытию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / “Спасибо, что доверил свои анализы”. Милявская взяла генетический анализ у Цискаридзе

22.12 / Генпрокурор США обвинил Россию в масштабной кибератаке на американское правительство

04.07 / Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

25.06 / ФАС назвал сроки стабилизации оптовых цен на бензин

16.02 / Британский исследователь рассказал об изучении Пентагоном обломков НЛО

24.11 / Жителя Кубани оправдали в убийстве девочки

18.04 / “Германия несет особую историческую ответственность”. Посол Украины призвал Берлин без “если” и “но” помочь Киеву со вступлением в НАТО

13.03 / В мире сделали более 345 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

09.01 / В рождественских богослужениях приняли участие 140 тыс. москвичей

01.10 / Масштабный пожар в Луганской области. Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел эвакуируют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика