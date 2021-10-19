Итальянские ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль

Древнегреческий корабль, затонувший у берегов Саленто, обнаружили на дне Адриатического моря итальянские ученые. Останки судна удалось найти при помощи автоматического подводного аппарата.

По мнению исследователей, корабль мог затонуть в VII веке до нашей эры. По крайней мере, об этом свидетельствуют многочисленные амфоры, сохранившиеся на его борту. Изучив их, специалисты установили примерный срок изготовления.

Историки полагают, что затонувший корабль шел из Коринфы. Найденные артефакты позволят получить новые данные о том, как Древняя Греция развивала торговлю и мореплаванье. Также ученые надеются поднять со дна еще не менее двух сотен древних предметов, каждый из которых может привести к новому научному открытию.