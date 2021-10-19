В Израиле врачей пересаживают на складные электромобили

Небольшие электромобильчики, которые можно припарковать на самых тесных стоянках, становятся обыденностью для работников скорой медицинской помощи в Израиле. Машинки сами по себе очень маленькие. Но во время парковки они еще могут уменьшать свои габариты.

Исследования показали, что время, необходимое для приезда врача на выезд, зависит не столько от того, с какой скоростью машина движется по улицам города, сколько от того, как долго водитель будет искать свободное место для паркования.

Второе намного важнее первого, говорят эксперты. Именно поэтому данному вопросу теперь решили уделять максимум внимания. Кроме того, медики присоединись к борьбе против потепления климата, отказавшись от классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.