 

Александр Дьяченко после перенесенного коронавируса перестал узнавать себя в зеркало

19.10.2021, 13:44, Разное
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Актер Александр Дьяченко в рамках интервью признался, что с недавних пор перестал узнавать себя в зеркало. Изменения во внешности произошли после перенесенного коронавируса. Из-за проводимой медиками гормональной терапии знаменитость сильно набрал вес.
Заболевание развивалось у актера в тяжелой форме. Дьяченко рассказал, что коронавирус отразился на его внешнем виде. Дьяченко не мог сам ходить, поскольку в ногах присутствовала сильная боль. К тому же из-за постоянного лежания у него появились лишние килограммы.

Дьяченко впал в самую настоящую депрессию. Он вспоминал отрицательные моменты в жизни, до сих пор ему иногда сложно подобрать слова. Долгое время актер боролся с астеническим синдромом. У него получалось стоять всего 15-20 секунд, потом появлялся звон в ушах, кружилась головы. При выписке из больницы Дьяченко везли на каталке. Не внешности большой отпечаток отложила гормональная терапия. Всего он набрал десять килограммов.

Сейчас Дьяченко уже вернулся к работе. У него есть ряд кинопроектов и контракт в театре. Звезда отечественных сериалов старается следить за своим здоровьем, поскольку не хочется снова оказаться в больнице, пишет портал «Слово и дело».



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