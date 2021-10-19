Вести – украинцы с наступлением зимы рискуют остаться без света и тепла

Отопительный сезон на Украине ещё не начался, а власти страны до сих пор не могут решить два жизненно важных вопроса: где взять газ и где взять на него деньги. Как пишут «Вести», чиновники уже составляют аварийные планы отключений поставок ресурсов для промышленных предприятий, а эксперты предупреждают, что в таких условиях даже двухнедельные морозы могут обернуться холодными батареями и веерными отключениями света.



Reuters

До полноценного старта отопительного сезона на Украине остались считаные дни, однако власти страны до сих пор не могут решить два жизненно важных вопроса: где взять газ и где взять на него деньги. Как пишут «Вести», из-за высоких цен на голубое топливо местные советы по всей стране один за другим объявляют чрезвычайную ситуацию, но куда более тревожной выглядит физическая нехватка энергоресурсов — как газа, так и угля.

В таких условиях, как говорят эксперты, даже двухнедельные морозы могут обернуться холодными батареями и веерными отключениями света. Власти тем временем уже составляют аварийные планы отключений поставок ресурсов для промышленных предприятий.

Как продолжает издание, едва европейцы смогли опомниться после рекордного за всю историю роста цен на голубое топливо, как появилась новая проблема — его физический дефицит. Сезон закачки газа сменился сезоном отбора. Как следствие Европа отбирает из подземных хранилищ больше газа, чем туда закачивает. При этом уровень запасов в европейских хранилищах находится на исторически минимальном уровне за последние пять лет.

Для Украины, которой запасов газа вроде бы и хватает для прохождения холодов «на минималках», ситуация в Европе ставит под сомнение возможность оперативного импорта недостающего объёма газа в случае сильных холодов. Так, например, по данным «Нафтогаза», в украинские хранилища по состоянию на 16 октября закачано 18,7 миллиардов кубометров газа, тогда как для прохождения отопительного сезона требуется 13 млрд. Но дело в том, что газ в украинских хранилищах не в полном объёме принадлежит Украине.

«У нас порядка 4 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах нерезидентов. Они официально заявили, что начинают его отбирать. В октябре у них в планах было отобрать 500 миллионов кубометров. Причём на продажу в ЕС, а не на Украину, как нам говорили. Еще 4,6 миллиарда кубометров — это технический газ. В итоге нам остается 9,5-10 миллиарда кубометров газа. И то, структура собственности оставшегося газа — это тайна «Нафтогаза» за семью печатями. Вероятно, что среди него ещё какое-то количество принадлежит резидентам, пускай 1 милиард кубометров. Соответственно, можно исходить из того, что остается 8 миллиардов. А ещё есть 3 миллиарда — это страховой запас. Это газ поставщика последней надежды, который «Нафтогаз» не имеет права отбирать. В сухом остатке у «Нафтогаза» в оперативном потреблении находится порядка 5 миллиардов кубометров, а для прохождения отопительного сезона нужно 13 миллиардов», — говорит «Вестям» энергетический эксперт Валентин Землянский.

Поэтому, по его словам, для успешного прохождения осенне-зимнего периода Украине, вероятно, придётся докупать дополнительные объёмы.

Не разделяет оптимизма и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, проблемы в энергетическом комлексе могут начаться, если температура воздуха опустится до —12 — 15 °С и продержится такой на протяжении двух недель.

«В прошлом году максимальное потребление газа в сутки составляло 180 миллионов кубометров. В то же время сегодня мы имеем суточные объёмы собственной добычи в размере 51 миллиона кубометровгаза. Плюс можем вытащить из хранилищ порядка 100 миллионов. В прошлом году, например, отбирали 130. Но тогда в хранилищах было 28 миллиардов. В итоге 50 + 100 или даже 110 из хранилищ. Вопрос: где мы возьмём еще 20 миллионов кубометров суточных? Будем отбирать с транзита? Что мы людям объясним? Мы будем либо отбирать из трубы газ, который Украина транспортирует в Европу, либо должны покупать в Словакии», — отмечает Плачков.

При этом, как говорит «Вестям» энергетический эксперт Дмитрий Марунич, если Европу накроют длительные морозы, ты велика вероятность того, что взять дополнительные объёмы газа просто будет неоткуда.

«Если будет холодная зима, то есть все риски перебоев с обеспечением газом стран Восточной Европы, особенно тех, у которых нет собственного ресурса. Логично предположить, что если в Центральной Европе не будет хватать газа, то, соответственно, и по реверсу на Украину может ничего не попасть. Просто физически качать будет нечего. Плюс падение объёмов собственной добычи несёт дополнительные риски», — говорит Марунич.

Однако, пишут «Вести», украинские власти традиционно полны оптимизма, надеются на США и предлагают весьма нестандартные варианты решения проблемы. Так, например, как заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, в случае кризисных ситуаций Украина будет брать газ «из трубы».

«Если нам вдруг не будет хватать 20 — 30 миллионов кубометров в сутки, то, во-первых, наши мощности по импорту из Европы составляют 30 — 60 миллионов кубометров. А во-вторых, когда мы готовимся к холодам, то закачиваем в трубу чуть больше газа. А потом, когда идут холода, мы можем уменьшать давление и отбирать собственный газ обратно», — заявил Витренко.

Но сегодня ситуация выглядит весьма парадоксально. Как отмечает его предшественник, экс-глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, вместо импорта газа Украина его экспортирует.

«По 15 миллионов кубометров газа в сутки уходит в направлении Европы. Нужно сделать всё, чтобы это остановить. Кроме того, нам нужно возвращаться за стол переговоров с США. Договариваться об их поддержке в Восточной и Центральной Европе. Договариваться о том, что мы получим импорт газа. И тогда зона риска станет меньше, а шанс пройти этот отопительный период — больше», — отметил Коболев.

Впрочем, как говорит «Вестям» Марунич, в том, что с Украины начался отток газа, нет ничего удивительного.

«Трейдеры закачивали газ ещё в прошлом году по 100 долларов. Сейчас цена в 10 раз больше. Они хотят его продать», — пояснил Марунич.

В то же время пока газовые трейдеры получают сверхприбыли, в некоторых украинских областях местные власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. В частности, в Закарпатье приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021 — 2022 годов. Её классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

По данным местных властей, поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен на топливо. ЧС из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений ввели и в Ивано-Франковске. Как сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, без газа остались учреждения здравоохранения, школы и детсады.

«Несмотря на то что в начале года была договоренность о ценах на газ 7–8 гривен за кубометр, а теперь получается — за 30. А это дополнительно 500 тысяч гривен для городского бюджета», — отметил мэр, уточнив, что по новой цене на газ только для отопления школ необходимо выделить из местного бюджета более 7 миллионов гривен.

Аналогичное решение приняли в Хмельницкой области. В Полтавской области и в Кременчуге также объявили чрезвычайную ситуацию для подачи отопления. Подобная ситуация в Чернигове, в Одесской и Днепропетровской областях. При этом, как объясняет «Вестям» Землянский, вся эта ситуация играет на руку «Нафтогазу».

«Всё достаточно банально. ЧС позволяет обойти тендерную процедуру и выйти на прямое контрактование. Ведь когда частники не смогли выполнить обязательства, так как привязаны к цене на украинской бирже, в игру вступил «Нафтогаз», который накинул свои 30 копеек к цене частников и переманил клиентов к себе. Как говорят в «Нафтогазе», они планируют таким образом заключить порядка 10 тысяч договоров. Но, сами понимаете, даже с технической точки зрения на это потребуется немало времени», — говорит Землянский.

Не менее тревожная ситуация на Украине и с углём.

«У нас осталось 660 тысяч тонн угля. И каждый день объём только сокращается. Это катастрофически мало. Нужно уже сегодня проводить разъяснительную работу. Мы должны подготовиться. Если будут пиковые нагрузки, чтобы не допускать веерных отключений, мы должны растянуть потребление, чтобы уменьшить эти пики. Возможно, стоит переносить начало рабочего дня на крупных предприятиях на разное время, подготовить графики аварийных отключений и согласовать их на уровне общин для ограничения работы промышленных предприятий. Украина — это не север Франции, тут зимы бывают очень холодными, в том числе с веерными отключениями», — отметил Плачков.

По его мнению, единственный вариант нормального прохождения отопительного сезона — это приобретение угля в госрезерв. В то же время он усомнился в способности украинских железных дорог перевезти необходимый объём угля в силу недостаточного количества вагонов. В то же время, как заявил замминистра энергетики Максим Немчинов, уже сегодня на уровне ведомства создаются списки предприятий, которым, вероятно, придётся ограничить подачу газа и электроэнергии при наступлении кризисных явлений.

«Ситуация не очень простая. Но мы имеем контракты по импорту на поставку 2 миллионов тонн. Ещё на такой же объём мы ожидаем подписания до конца отопительного сезона. Действительно, сегодня количество угля на складах не отвечает минимально необходимому. Мы рассчитываем на стабильную работу атомной генерации. Этой зимой будут работать 13–14 блоков, а в случае необходимости и 15-й. Я понимаю, что это сложно, но такой сценарий мы взяли в расчёт», — заявил Немчинов.