Упражнения при раке: что нужно знать
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Эффекты упражнений при раке
Во время лечения рака физическая активность пациентов часто страдает, независимо от типа и стадии опухоли. Причиной этого становятся влияние самого лечения, возраст, привычка к сидячему образу жизни, вынужденная обездвиженность. Ученые рассматривают упражнения как важное средство, улучшающее исход онкологических патологий.
В 2018 году специалисты из Американского колледжа спортивной медицины выпустили руководство, в котором рекомендовали поддерживать физическую активность на возможном уровне каждому человеку, у которого диагностировали рак.
Обзор 100 исследований показал, что у пациентов, которые остаются физически активными после обнаружения онкологических проблем, легче проявления болезни, реже бывают рецидивы и ниже смертность по сравнению с теми, кто не делает упражнения. Эти эффекты связывают с действием различных биологически активных веществ, которые вырабатываются при нагрузке. К ним относятся миокины, которые выделяют мышцы.
Известно, что один из десяти пациентов, лечившихся от рака, умирает от сердечно-сосудистых болезней. Исследования показывают, что упражнения могут снижать и этот риск.
Ниже приводим полный список возможных полезных эффектов физической активности при раке.
Упражнения при раке:
- Помогают организму и мозгу работать лучше.
- Облегчают усталость.
- Облегчают тревожность и депрессию.
- Улучшают сон.
- Помогают справляться с ежедневной рутиной.
- Увеличивают силу мышц, укрепляют кости, способствуют сохранению подвижности.
- Укрепляют иммунитет.
- Улучшают аппетит.
- Помогают справиться с лимфатическим отеком.
- Помогают поддерживать здоровый вес.
- Для некоторых видов рака снижают риск рецидивов.
- Улучшают качество жизни.
- Облегчают побочные эффекты от лечения.
Источник – Американское общество онкологии
При раке молочной железы у наиболее активных физически людей риск смерти снижается на 42% по сравнению с показателями наименее активных. Упражнения при раке толстой кишки уменьшают риск смерти на 38%, при раке простаты – на 45%.
Какие упражнения нужны
В комплексной борьбе с раком используют различные упражнения. Американское общество клинической онкологии (ASCO) перечисляет следующие их типы:
Аэробные упражнения
Аэробные упражнения многие знают как кардио-тренировки. Они ускоряют ритм сердца, заставляют лучше работать его и легкие. Эти упражнения помогают предотвратить чувство усталости, однако это далеко не единственный их эффект.
Типичные аэробные тренировки – ходьба, бег трусцой, танцы, езда на велосипеде. Американская Ассоциация клинической онкологии (ASCO) предлагает вкладываться в нормативы этих упражнений, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения: 150 минут легких или умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю. То есть, они должны отнимать в среднем всего 22 минуты или 15 минут в день соответственно.
Силовые упражнения
Они особенно важны при потере мышечной ткани, которая возникает при обездвиженности или под влиянием лечения. Силовые упражнения – с использованием гантель, эспандеров, тренажеров или собственного веса – помогают человеку оставаться самостоятельным, облегчают усталость, укрепляют кости, улучшают равновесие. Им желательно посвящать два дня в неделю.
Упражнения на равновесие
Нарушение равновесия может быть побочным эффектом лечения рака. Упражнения для его поддержания помогут сохранить подвижность и безопасно заниматься ежедневной рутиной, они нужны для профилактики падений.
Дыхательные упражнения и растяжка
Одышка и затрудненное дыхание часто сопровождают рак. Дыхательные упражнения способствуют нормализации работы легких, улучшают выносливость, помогают снять стресс и облегчить тревожность.
Растяжка повышает гибкость. При выполнении таких упражнений усиливается кровоток, что способствует восстановлению организма. Они особенно показаны людям с ограниченной подвижностью.
Узнать больше об эффектах упражнений можно из таблицы.
Таблица. Виды упражнений, показанные при различных симптомах
Аэробные упражнения
Силовые упражнения
Упражнения на равновесие
Растяжка и релаксация
Нарушения со стороны костей
х
Нарушение баланса мышечной и жировой ткани
х
х
Истощение
х
х
Периферическая нейропатия
х
х
Лимфатический отек
х
Боль
х
Бессонница
х
х
Усталость
х
х
х
Депрессия, тревожность
х
Снижение качества жизни
х
х
х
Источник
Безопасность упражнений
Выполнение упражнений не только полезно, но и безопасно для онкологических пациентов, подтвердили многие исследования. Однако чтобы быть уверенным в их безопасности, нужно следовать несложным правилам.
- Прогресс в нагрузках должен быть медленным, даже если до начала лечения рака вы были физически активны. Это поможет избежать повреждений.
- Упражняйтесь в безопасном окружении. Лечение рака может ослаблять иммунитет, поэтому, лучше не заниматься в людных залах.
- Прислушивайтесь к реакции организма. Если не хватает энергии, регулируйте нагрузку.
- Пейте достаточно воды.
- Диета должны быть питательной. По ее поводу лучше проконсультироваться у специалиста.
- Регулярно посещайте врача: он сможет определить, подходит ли вам текущий режим тренировок.
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