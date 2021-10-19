 

Упражнения при раке: что нужно знать

19.10.2021, 13:26, Разное
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Эффекты упражнений при раке

Во время лечения рака физическая активность пациентов часто страдает, независимо от типа и стадии опухоли. Причиной этого становятся влияние самого лечения, возраст, привычка к сидячему образу жизни, вынужденная обездвиженность. Ученые рассматривают упражнения как важное средство, улучшающее исход онкологических патологий.

В 2018 году специалисты из Американского колледжа спортивной медицины выпустили руководство, в котором рекомендовали поддерживать физическую активность на возможном уровне каждому человеку, у которого диагностировали рак.

Обзор 100 исследований показал, что у пациентов, которые остаются физически активными после обнаружения онкологических проблем, легче проявления болезни, реже бывают рецидивы и ниже смертность по сравнению с теми, кто не делает упражнения. Эти эффекты связывают с действием различных биологически активных веществ, которые вырабатываются при нагрузке. К ним относятся миокины, которые выделяют мышцы.

Известно, что один из десяти пациентов, лечившихся от рака, умирает от сердечно-сосудистых болезней. Исследования показывают, что упражнения могут снижать и этот риск.

Ниже приводим полный список возможных полезных эффектов физической активности при раке.

Упражнения при раке:

  • Помогают организму и мозгу работать лучше.
  • Облегчают усталость.
  • Облегчают тревожность и депрессию.
  • Улучшают сон.
  • Помогают справляться с ежедневной рутиной.
  • Увеличивают силу мышц, укрепляют кости, способствуют сохранению подвижности.
  • Укрепляют иммунитет.
  • Улучшают аппетит.
  • Помогают справиться с лимфатическим отеком.
  • Помогают поддерживать здоровый вес.
  • Для некоторых видов рака снижают риск рецидивов.
  • Улучшают качество жизни.
  • Облегчают побочные эффекты от лечения.

Источник – Американское общество онкологии

 При раке молочной железы у наиболее активных физически людей риск смерти снижается на 42% по сравнению с показателями наименее активных. Упражнения при раке толстой кишки уменьшают риск смерти на 38%, при раке простаты – на 45%.

Какие упражнения нужны

В комплексной борьбе с раком используют различные упражнения. Американское общество клинической онкологии (ASCO) перечисляет следующие их типы:

Аэробные упражнения

Аэробные упражнения многие знают как кардио-тренировки. Они ускоряют ритм сердца, заставляют лучше работать его и легкие. Эти упражнения помогают предотвратить чувство усталости, однако это далеко не единственный их эффект.

Типичные аэробные тренировки – ходьба, бег трусцой, танцы, езда на велосипеде. Американская Ассоциация клинической онкологии (ASCO) предлагает вкладываться в нормативы этих упражнений, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения: 150 минут легких или умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю. То есть, они должны отнимать в среднем всего 22 минуты или 15 минут в день соответственно.

Силовые упражнения

Они особенно важны при потере мышечной ткани, которая возникает при обездвиженности или под влиянием лечения. Силовые упражнения – с использованием гантель, эспандеров, тренажеров или собственного веса – помогают человеку оставаться самостоятельным, облегчают усталость, укрепляют кости, улучшают равновесие. Им желательно посвящать два дня в неделю.

Упражнения на равновесие

Нарушение равновесия может быть побочным эффектом лечения рака. Упражнения для его поддержания помогут сохранить подвижность и безопасно заниматься ежедневной рутиной, они нужны для профилактики падений.

Дыхательные упражнения и растяжка

Одышка и затрудненное дыхание часто сопровождают рак. Дыхательные упражнения способствуют нормализации работы легких, улучшают выносливость, помогают снять стресс и облегчить тревожность.

Растяжка повышает гибкость. При выполнении таких упражнений усиливается кровоток, что способствует восстановлению организма. Они особенно показаны людям с ограниченной подвижностью.

Узнать больше об эффектах упражнений можно из таблицы.

Таблица. Виды упражнений, показанные при различных симптомах

 

 

 

Аэробные упражнения

Силовые упражнения

Упражнения на равновесие

Растяжка и релаксация

Нарушения со стороны костей

 

х

 

 

Нарушение баланса мышечной и жировой ткани

х

х

 

 

Истощение

х

х

 

 

Периферическая нейропатия

 

х

х

 

Лимфатический отек

 

х

 

 

Боль

х

 

 

 

Бессонница

х

 

 

х

Усталость

х

х

 

х

Депрессия, тревожность

х

 

 

 

Снижение качества жизни

х

х

 

х

Источник

Безопасность упражнений

Выполнение упражнений не только полезно, но и безопасно для онкологических пациентов, подтвердили многие исследования. Однако чтобы быть уверенным в их безопасности, нужно следовать несложным правилам.

  • Прогресс в нагрузках должен быть медленным, даже если до начала лечения рака вы были физически активны. Это поможет избежать повреждений.
  • Упражняйтесь в безопасном окружении. Лечение рака может ослаблять иммунитет, поэтому, лучше не заниматься в людных залах.
  • Прислушивайтесь к реакции организма. Если не хватает энергии, регулируйте нагрузку.
  • Пейте достаточно воды.
  • Диета должны быть питательной. По ее поводу лучше проконсультироваться у специалиста.
  • Регулярно посещайте врача: он сможет определить, подходит ли вам текущий режим тренировок.


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