Как накрасить губы не хуже визажиста: советы, которые помогут получить неотразимый вид

Часто мы восхищаемся работами визажистов и даже не представляем, что, соблюдая определенные условия, можем буквально повторить профессиональный макияж без особых усилий. Если ваша цель – идеальные губы, тогда наша статья именно для вас. Итак, как достичь совершенства?

Увлажнение

Красивые губы – это, в первую очередь, ухоженные губы. Чтобы помада или блеск ложились тонким ровным слоем, тонкую кожу губ нужно увлажнять, а чтобы питательные масла проникали глубже, еще и отшелушивать. В качестве отшелушивающего средства можно использовать магазинные, брендовые скрабы, но если есть возможность, приготовьте скраб дома из меда и обычного сахара. Смешайте немного ингредиентов в чайной ложке и нанесите круговыми движениями на чистые, сухие губы. Сделайте легкий массаж, пока сахар не растает. Остатки смойте теплой водой и насухо вытрите губы. Только теперь наносите увлажняющее средство. Процедуру рекомендуется делать только перед сном, чтобы уличные условия не нанесли вреда, тем более что скрабирование всегда слегка травмирует тонкую кожу губ. Через микротрещины могут попасть бактерии.

Подводка

Многие скажут, что это прошлый век и подводка – явление устаревшее. Визажисты с вами не согласятся, потому что именно благодаря подводке вы можете придать губам ту самую форму. Отлично подойдет стикер или обычный карандаш для губ. Только придерживайтесь главного правила – тон подводки должен быть максимально приближен к естественному цвету губ.

Полные губы

Губы, как и глаза, являются уникальными, и что подходит одним, совершенно портит других. Если вы являетесь обладательницей роскошных полных губ, вам повезло. Вы смело можете использовать все оттенки красных, винных и бордовых цветов и будете выглядеть роскошно. Единственной вашей проблемой могут стать повышенный объем, который только испортит образ и сделает его вульгарным. Чтобы пригасить объем, используйте немного тонального средства. Разотрите капли между пальцами и тщательно разотрите на губах и линии губ. Затем очертите форму карандашом и нанесите помаду с помощью кисти для губ, она помогает наложить тонкий слой. Ни в коем случае не используйте блеск, он всегда придает повышенный объем, который вам противопоказан.

Губы разной толщины

Если одна из губ толще или тоньше другой, ваша задача сделать их максимально одинаковыми по объему. Тут вам пригодится тональный крем, карандаш для губ и светлые, розоватые или персиковые оттенки помады. Затонируйте поверхность губ и тонкую створку подведите карандашом на один миллиметр выше контурной линии. Затем аккуратно нанесите помаду. Подчеркните арку Купидона, ту самую пресловутую букву “м” над верхней губой, каплей хайлайтера, а под нижнюю нанесите немного корректора на тон темнее, чтобы подчеркнуть глубину.

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Утолщаем губы

Если вам не повезло с объемом губ, не отчаивайтесь, нет ничего, что нельзя было бы исправить с помощью макияжа. Тут снова понадобится немного тонального средства и карандаш на несколько тонов темнее помады. Помада, к слову, должна быть светлой, потому что темные цвета всегда крадут объем и делают губы тоньше. Итак, наносим тональный крем на губы тонким слоем. Затем карандашом прорисовываем линию над естественным контуром своих губ, немного добавляя вертикальных линий визуального объема. Слегка растушуйте линию пальцами и нанесите помаду. Готово. Ваши губы стали полными и соблазнительными.

Эффект укушенных губ

Благодаря корейской культуре в моду вошел эффект укушенных губ, когда они выглядят сочно и одновременно трогательно. Добиться эффекта довольно просто. Используйте немного любимой помады и блеска. Суть в том, что основной цвет надо нанести исключительно на внутреннюю сторону губ, на то место, где они смыкаются. Нанесите кисточкой или пальцами, сделайте протяжку к контурам, затем промокните салфеткой, чтобы удалить лишний пигмент. На края губ нанесите немного прозрачного блеска или бальзама.

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Матовый эффект

Это самый настоящий лайфхак для тех, кто обожает матовый макияж губ. Способ позволит добиться матового эффекта при любых обстоятельствах и при использовании любой помады. Понадобится лишь немного рассыпчатой пудры, сухая бумажная салфетка и кисть для макияжа. Если вы переборщили с помадой, аккуратно наложите на губы салфетку, промокните, удалите лишнее. Снимите и наложите чистой стороной. Теперь наберите на кисть немного пудры и легкими движениями припудрите губы, пройдясь по всей поверхности. Аккуратно снимите салфетку. Если нет пудры, используйте немного жидкого тонального средства.

Градиент

Этот макияж подойдет натурам творческим и тем, кто любит экспериментировать с косметикой и образами. Сделайте градиент.

Только со стороны кажется, что сотворить такое под силу лишь профессионалам, на самом деле тут нет ничего сложного. Вам нужно только аккуратно нанести два оттенка помады, кардинально отличающихся по цвету. Одна из них должна быть светлой, другая темной. Вариантов очень много. Нанесите темную помаду от контура, а светлой закрасьте остальную поверхность, или наоборот. Если вы слегка вышли за контур, не используйте салфетку или кисть, сделаете пятно. Просто аккуратно припудрите или нанесите капли тонального средства. Так вы сохраните макияж и образ в целом.

Ну и для вовсе отважных. Красота может быть создана и с использованием совсем разных оттенков. Просто нанесите на одну губу, например, красную помаду, на другую цвета фуксии, без протяжек и градиента. Выглядит очень модно и свежо. Отличный вариант для вечеринки.