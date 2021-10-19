Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне

Турецкий лидер задумался о судьбах мира и неожиданно обратился к истории. Он заявил, что человечество не должно зависеть от решений “горстки” победителей во Второй мировой войне.

У некоторых экспертов такой подход вызвал вопросы. “Не знаю, почему вдруг сейчас об этом говорить, когда почти 80 лет прошло”, – цитирует URA.Ru Светлану Журову.

Депутат предположила, что разгадка кроется в желании Эрдогана вернуть былое влияние Турции на европейские дела. Она напомнила, что по итогу многочисленных войн турецкое присутствие в регионе постепенно сокращалось. Итоги Второй мировой войны практически свели его на нет.

“Понятно, что Эрдогану хочется вернуть его и быть великим перед своим народом, вернув территории, которые раньше они считали своими”, – уверена Светлана Журова.

Однако даже в таком контексте попытка президента Турции пересмотреть итоги Второй мировой войны не кажутся логичными. В конце концов, вотчина Реджепа Тайипа Эрдогана и по сей день остается достаточно влиятельной страной.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал пересмотреть подход к глобальной безопасности. Он указал на изменившиеся условия современных политики, экономики и дипломатии. “Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне”, – подчеркнул турецкий лидер.