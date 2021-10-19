 

Больше 30 лет скрывает отца своего сына: как сложилась жизнь актрисы Нины Усатовой

19.10.2021, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

70-летняя актриса Нина Усатова много лет радует поклонников ролями в известных фильмах. Ее героини всегда вызывают особую любовь у зрителей: часто артистка играет простых, но невероятно стойких женщин, которым не страшны никакие жизненные трудности. Похожими на них хотят быть многие женщины, однако Усатова была такой всегда.

Нина Николаевна была упорной с молодости. Чтобы добиться своей цели, актриса не оставляла попыток поступить в Щукинское театральное училище, работая при этом на ткацкой фабрике и в Доме культуры. Попасть в заветное учебное заведение Усатовой удалось только с шестого раза – так началась ее карьера актрисы.

Артистка была связана с театром с утра до вечера: после занятий она почти все время проводила за просмотром новых постановок, чтобы получить знания. Спустя семь лет после поступления, в 1981 году, целеустремленность привела Нину Николаевну в кино – роль в фильме “Куда исчез Фоменко” стала ее дебютом. Любовь зрителей актриса завоевала небольшой, но яркой ролью глухонемой поварихи в картине “Холодное лето 53-го…”.

Усатова не из тех звезд, которые любят делиться деталями своей личной жизни с общественностью. Своего единственного сына Николая она родила в 1988 году, однако до сих пор так и не раскрыла имя его отца. Роман со вторым родителем наследника закончился так же незаметно, как и начался. Однако взрослый Николай знаком со своим биологическим отцом и даже поддерживает с ним связь. К тому же, в позапрошлом году наследник Усатовой женился – скромная свадьба прошла в тайне от поклонников.

Сейчас Нина Николаевна замужем за Юрием Гурьевым, который снялся в нескольких небезызвестных фильмах. Однако муж актрисы живет в Туле, а она почти все время проводит на сцене. Артистка по-настоящему мечтает стать бабушкой, а свободное время любит проводить на даче под Санкт-Петербургом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.10 / Скандалы: «Кемеровские» догнали «ореховских»

10.08 / Чипирование преступников и ускоренные услуги: предприниматель Давыдов назвал 20 способов улучшить жизнь россиян

22.10 / В Латвии введут комендантский час для русских

04.01 / Экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову заподозрили в очередной пластике

04.10 / Доктора рассказали о «семенах долголетия», необходимых пожилым людям

13.07 / Скандалы: Из военных спецобъектов достали миллиарды

29.12 / Мнение: «Украинцы, валите отсюда»: поляки нападают на заробитчан

17.05 / Эксперты из США объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации

06.07 / В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19

21.01 / Названы пять признаков дефицита омега-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика