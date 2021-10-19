Больше 30 лет скрывает отца своего сына: как сложилась жизнь актрисы Нины Усатовой

70-летняя актриса Нина Усатова много лет радует поклонников ролями в известных фильмах. Ее героини всегда вызывают особую любовь у зрителей: часто артистка играет простых, но невероятно стойких женщин, которым не страшны никакие жизненные трудности. Похожими на них хотят быть многие женщины, однако Усатова была такой всегда.

Нина Николаевна была упорной с молодости. Чтобы добиться своей цели, актриса не оставляла попыток поступить в Щукинское театральное училище, работая при этом на ткацкой фабрике и в Доме культуры. Попасть в заветное учебное заведение Усатовой удалось только с шестого раза – так началась ее карьера актрисы.

Артистка была связана с театром с утра до вечера: после занятий она почти все время проводила за просмотром новых постановок, чтобы получить знания. Спустя семь лет после поступления, в 1981 году, целеустремленность привела Нину Николаевну в кино – роль в фильме “Куда исчез Фоменко” стала ее дебютом. Любовь зрителей актриса завоевала небольшой, но яркой ролью глухонемой поварихи в картине “Холодное лето 53-го…”.

Усатова не из тех звезд, которые любят делиться деталями своей личной жизни с общественностью. Своего единственного сына Николая она родила в 1988 году, однако до сих пор так и не раскрыла имя его отца. Роман со вторым родителем наследника закончился так же незаметно, как и начался. Однако взрослый Николай знаком со своим биологическим отцом и даже поддерживает с ним связь. К тому же, в позапрошлом году наследник Усатовой женился – скромная свадьба прошла в тайне от поклонников.

Сейчас Нина Николаевна замужем за Юрием Гурьевым, который снялся в нескольких небезызвестных фильмах. Однако муж актрисы живет в Туле, а она почти все время проводит на сцене. Артистка по-настоящему мечтает стать бабушкой, а свободное время любит проводить на даче под Санкт-Петербургом.