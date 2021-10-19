 

В музее Прадо в Мадриде шесть человек пригрозили покончить с собой

19.10.2021, 13:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинШесть человек заняли один из залов в музее Прадо в Мадриде и угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований, сообщил телеканал «Секста».

Уточняется, что речь идет о пострадавших в результате синдрома токсического масла. Вспышка заболевания произошла в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом в Испании. Тогда могли погибнуть, как утверждают члены группы, представляющей интересы пострадавших, около 4 тыс. человек, передает ТАСС.

Газета «20 минутос» сообщает, что члены группы требуют, чтобы Санчес согласился на встречу с ассоциацией, представители которой устроили акцию.



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