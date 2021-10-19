Полуфиналист конкурса «Лидеры России» назначен министром цифрового развития КЧР

Валерий Медовый, полуфиналист третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» назначен на должность министра цифрового развития Карачаево-Черкесской республики.

«Цифровизация – один из главных трендов развития общества. Карачаево-Черкесская республика должна быть на передовой этих процессов. В первую очередь, необходимо качественно и своевременно реализовывать все цифровые проекты в рамках национальной программы «Цифровая экономика», – рассказал Валерий Медовый о приоритетных задачах, стоящих перед ним на новой должности, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Медовый представлял Карачаево-Черкесскую республику в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» и стал полуфиналистом.

«Благодаря конкурсу у меня появился совершенно новый взгляд на госслужбу и на людей, душой болеющих за будущее нашей страны! Конкурс действительно стал социальным лифтом, спустя пять месяцев после назначения на должность заместителя министра спорта КЧР я назначен на должность министра цифрового развития республики», – отметил Медовый.

Валерий Медовый родился 26 июля 1982 года. В 2003 году с отличием окончил Ставропольский госуниверситет по специальности «Экономика и управление на предприятии», а также по специальности «Геоинформационные системы» (ГИС).

В 2015-2018 гг. занимал должность декана факультета экономики и информационных технологий Института сервиса и технологий (филиала Донского государственного технического университета в г. Пятигорске). С 2018 по 2019 г. на аналогичной должности в пятигорском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова, а в 2019 г. стал экспертом НОЦ Высшей школы государственного управления РАНХиГС в Москве. Весной 2021 года был назначен заместителем министра физкультуры и спорта Карачаево-Черкесской республики.