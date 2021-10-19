Ученые из Великобритании назвали внешние признаки лжецов

Результаты своего нового исследования опубликовали сотрудники Королевского колледжа Лондона. Работа касается определения внешних признаков лжецов. Ученые доказали, что у людей, которые постоянно лгут окружающим, есть характерные черты.

В первую очередь, исследователи советуют обратить внимание на длину безымянного пальца. У отпетого лжеца, как правило, он короче, чем указательный. Также у большинства людей, привыкших ежедневно говорить неправду, широкие лица.

Все это похоже на псевдонаучные выводы, говорят ученые. Однако связь между внешностью и склонностью (умением) лгать доказана в процессе многочисленных экспериментов в широкой фокус-группе. Ученые полагают, что характерная внешность формируется под влиянием большого количества пренатального тестостерона, если дело касается мужчин. А именно он-то и формирует способность использовать ложь в повседневном общении.