 

Ученые из Великобритании назвали внешние признаки лжецов

19.10.2021, 13:02, Новости дня
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Результаты своего нового исследования опубликовали сотрудники Королевского колледжа Лондона. Работа касается определения внешних признаков лжецов. Ученые доказали, что у людей, которые постоянно лгут окружающим, есть характерные черты.

В первую очередь, исследователи советуют обратить внимание на длину безымянного пальца. У отпетого лжеца, как правило, он короче, чем указательный. Также у большинства людей, привыкших ежедневно говорить неправду, широкие лица.

Все это похоже на псевдонаучные выводы, говорят ученые. Однако связь между внешностью и склонностью (умением) лгать доказана в процессе многочисленных экспериментов в широкой фокус-группе. Ученые полагают, что характерная внешность формируется под влиянием большого количества пренатального тестостерона, если дело касается мужчин. А именно он-то и формирует способность использовать ложь в повседневном общении.



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