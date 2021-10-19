 

Ученые обеспокоены потеплением озер

19.10.2021, 13:02, Новости дня
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По словам ученых, в результате человеческой деятельности происходит быстрое потепление средней температуры воды в озерах на все планете. Если тенденция не изменится, то в ближайшие десятилетия вода может стать теплее в среднем на 4 градуса по Цельсию. Это значит, что произойдет вымирание многих видов живых организмов.

Даже в зонах умеренного климата средний период замерзания воды в озерах уменьшится на 46 дней. Главной причиной потепления, как и в других случаях, считают выбросы огромного количества парниковых газов в атмосферу Земли.

Ученые также отмечают естественное изменение климата. Однако его влияние намного меньше, чем у техногенного. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Nature Geoscience.



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