Ученые обеспокоены потеплением озер

По словам ученых, в результате человеческой деятельности происходит быстрое потепление средней температуры воды в озерах на все планете. Если тенденция не изменится, то в ближайшие десятилетия вода может стать теплее в среднем на 4 градуса по Цельсию. Это значит, что произойдет вымирание многих видов живых организмов.

Даже в зонах умеренного климата средний период замерзания воды в озерах уменьшится на 46 дней. Главной причиной потепления, как и в других случаях, считают выбросы огромного количества парниковых газов в атмосферу Земли.

Ученые также отмечают естественное изменение климата. Однако его влияние намного меньше, чем у техногенного. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Nature Geoscience.