Политолог призывает украинских пенсионеров готовиться к нищете

Андрей Ермолаев, украинский политолог, рассказал, что экономика государства функционирует в минус. Он призывает пенсионеров быть готовыми к нищете.

Во время беседы с журналистом телеканала «НАШ» специалист объяснил, что людям на пенсии необходимо понимать ситуацию и настраивать себя на худший расклад. Он считает, что экономика «хронически убыточна».

Как пишет «ПолитЭксперт», политолог отмечает, что Киев существует благодаря внутренним перекредитованиям, займам и пирамидам внутренних облигаций. Также сообщается, что в бюджете предусмотрели только экономии на пенсиях.

Напомним, что раньше Андрей Ермолаев заявлял, что Украине предстоит пережить внутренние конфликтные ситуации, которые послужат причиной разорения государства через 3 года. Теперь перед правительством стал вопрос геополитической ответственности.

Источник: politexpert.net