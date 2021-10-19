 

Политолог призывает украинских пенсионеров готовиться к нищете

19.10.2021, 12:50, Разное
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Андрей Ермолаев, украинский политолог, рассказал, что экономика государства функционирует в минус. Он призывает пенсионеров быть готовыми к нищете.
Во время беседы с журналистом телеканала «НАШ» специалист объяснил, что людям на пенсии необходимо понимать ситуацию и настраивать себя на худший расклад. Он считает, что экономика «хронически убыточна».

Как пишет «ПолитЭксперт», политолог отмечает, что Киев существует благодаря внутренним перекредитованиям, займам и пирамидам внутренних облигаций. Также сообщается, что в бюджете предусмотрели только экономии на пенсиях.

Напомним, что раньше Андрей Ермолаев заявлял, что Украине предстоит пережить внутренние конфликтные ситуации, которые послужат причиной разорения государства через 3 года. Теперь перед правительством стал вопрос геополитической ответственности.

Источник: politexpert.net



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