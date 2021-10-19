Эксперт рекомендует поспешить с приобретением и продажей недвижимости

Ксения Аверс, специалист по недвижимости, глава АН «ТрендХаус», пояснила об изменении цен на недвижимость в ближайший период. Она сообщает, что в будущем положение на рынке недвижимости в РФ будет изменяться не в лучшую сторону для покупателей и владельцев.

До конца года цены не изменятся кардинально. Из-за роста инфляции и ключевой ставки они будут медленно подниматься. Также существуют риски и потрясения на фондовом и внешнем рынках, а недвижимость осталась надежным способом, чтобы сохранить деньги, поэтому ждать понижения цен не стоит.

Эксперт полагает, что разница в ценах между вторичным рынком и новостройками сократиться. Вторичное жилье догонит цену нового. Есть большие предложения по новостройкам, а спрос уменьшился в летний период, а это означает, что цена станет подниматься медленно. Вторичное жилье всегда с опозданием догоняет новострой.

Сейчас хороший период, чтобы выгодно продавать недвижимость. Основное – приобрести альтернативу или придумать различные варианты, как можно сохранить деньги от инфляции. Если имеется желание купить квартиру, то не стоит ждать понижения цен. В осенний период никогда дешевле не было, кроме случаев полного дефолта, но при желании купить, эксперт советует проводить анализ рынка еженедельно, так как цены меняются часто. Рекомендуют проводить сравнение районов, предложений, чтобы итог получился точным.

Также специалист пояснила и о регионах, где выгодно покупать жилье в России. Сейчас набирает популярность вкладывание денег в стройку дома на юге России. Анапа, Сочи, Краснодарский край, Новороссийск лидируют по числу привлекаемых средств инвесторами. Казань уступила первенство в росте цен на недвижимость и доходности объектов, но на юге государства имеются проблемы разрешительного характера, так как не все стройки идут законным путем. Перед сделками стоит проверять все нюансы с юристом.

Источник: actualnews.org