 

Эксперт рекомендует поспешить с приобретением и продажей недвижимости

19.10.2021, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ксения Аверс, специалист по недвижимости, глава АН «ТрендХаус», пояснила об изменении цен на недвижимость в ближайший период. Она сообщает, что в будущем положение на рынке недвижимости в РФ будет изменяться не в лучшую сторону для покупателей и владельцев.
До конца года цены не изменятся кардинально. Из-за роста инфляции и ключевой ставки они будут медленно подниматься. Также существуют риски и потрясения на фондовом и внешнем рынках, а недвижимость осталась надежным способом, чтобы сохранить деньги, поэтому ждать понижения цен не стоит.

Эксперт полагает, что разница в ценах между вторичным рынком и новостройками сократиться. Вторичное жилье догонит цену нового. Есть большие предложения по новостройкам, а спрос уменьшился в летний период, а это означает, что цена станет подниматься медленно. Вторичное жилье всегда с опозданием догоняет новострой.

Сейчас хороший период, чтобы выгодно продавать недвижимость. Основное – приобрести альтернативу или придумать различные варианты, как можно сохранить деньги от инфляции. Если имеется желание купить квартиру, то не стоит ждать понижения цен. В осенний период никогда дешевле не было, кроме случаев полного дефолта, но при желании купить, эксперт советует проводить анализ рынка еженедельно, так как цены меняются часто. Рекомендуют проводить сравнение районов, предложений, чтобы итог получился точным.

Также специалист пояснила и о регионах, где выгодно покупать жилье в России. Сейчас набирает популярность вкладывание денег в стройку дома на юге России. Анапа, Сочи, Краснодарский край, Новороссийск лидируют по числу привлекаемых средств инвесторами. Казань уступила первенство в росте цен на недвижимость и доходности объектов, но на юге государства имеются проблемы разрешительного характера, так как не все стройки идут законным путем. Перед сделками стоит проверять все нюансы с юристом.

Источник: actualnews.org



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Минздрав России оценил воздействие новых подтипов COVID-19 на детей

31.05 / С точки зрения психологии есть 5 причин, почему некоторые женщины никогда не похудеют

07.09 / Мнение: Ралли

18.02 / Депутаты Госдумы просят выделить деньги на строительство апарт-отеля Аркадия Ротенберга

12.06 / Лебеди из покрышек, балкон-склад, отсутствие толерантности и другие полезные лайфхаки для необразованного Запада

24.02 / Подборка сообщений российских СМИ

03.12 / Мнение: «Шерифа» все устраивает…

20.12 / Мнение: “Один пояс – один путь”. Первый поезд из Турции прибыл в Китай.

26.11 / Врач дал россиянам советы по правильному выбору зимнего головного убора

04.12 / “Зеленая альтернатива” призвала приравнять к мошенничеству торговлю псевдонатуральной продукцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика