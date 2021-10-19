 

FAZ – стать моложе и женственнее — партия Меркель переосмысляет себя после исторического провала на выборах

19.10.2021, 12:48, Новости дня
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После исторического провала на последних выборах партия уходящего канцлера Ангелы Меркель проводит работу над ошибками, пишет Frankfurter Allgemeine. Председатель Христанско-демократического союза Армин Лашет считает, что политическому объединению нужно стать «моложе, женственнее и солидарнее». Один же из его возможных преемников призывает к партийным чисткам.

Армин Лашет впервые выступил на большом партийном собрании после исторического провала на выборах. И его выступление не было похоже на хождение в Каноссу. В Мюнстере Молодёжный союз по команде оказал председателю ХДС дружелюбный приём. Сам же он не сдерживается в самокритике.

АРМИН ЛАШЕТ, председатель Христианско-демократического союза: Ответственность за результаты предвыборной борьбы и кампании несу только я. Каждый должен это понять.

Лашет призвал свою партию провести тщательный анализ ошибок. По его словам, ХДС должен стать моложе, женственнее и солидарнее. При этом Лашет не согласился с оценкой политика и эксперта по экономическим вопросам Фридриха Мерца, который считает, что партии нужно очистить свои ряды.

АРМИН ЛАШЕТ: Я ценю Фридриха Мерца. И ценю его сильные аналитические способности, но у нас была хорошая программа. У нас были позиции, на которых мы продолжаем стоять. И теперь, находясь в оппозиции, нужно не перебарщивать, не опошляться.

Заместитель председателя ХДС Йенс Шпан, который, как и Мерц, претендует на роль преемника Лашета на посту председателя партии, считает, что кадровых проблем нет.   

ЙЕНС ШПАН, заместитель председателя ХДС: Речь идёт не об Армине, Фридрихе, Йенсе, Ральфе или ещё ком-то. Коалиция ХДC/ХСС больше каждого из нас. Поэтому нужно не устраивать показуху, а создавать сильную команду.

К требованию Молодёжного союза, чтобы будущий председатель назначался в результате голосования членов партии, действующий председатель Армин Лашет отнёсся без энтузиазма. По его словам, партийный съезд остаётся для этого наилучшим местом.

Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.



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