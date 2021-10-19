Белодед прокомментировала отношения с Беленюком

“Вопреки тому, что вы занимаетесь разными видами спорта, сейчас тренируетесь вместе. Чья была идея?” – спросила у Белодед ведущая проекта Катя Осадчая.

“На самом деле мы с Жаном хорошо общаемся, мы друзья. Иногда мы ходим в одно место тренироваться”, – рассказала Белодед.

Комментируя недавнее совместное видео с Беленюком, на котором они запечатлены во время шуточной борьбы в тренажерном зале, спортсменка призналась, что идея записать этот ролик принадлежит Беленюку.

“Мы потренировались, закончили. Он говорит: “Давай поборемся, снимем. Я тебя буду учить греко-римской борьбе”. Прикольно, конечно, но непривычно для меня, потому что без кимоно”, – рассказала дзюдоистка.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).

Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед ранее состояла в отношениях с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле. Сейчас спортсменка не комментирует личную жизнь.

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