Стало известно, когда включат отопление в Киеве

Местные власти могут принять решение о начале отопительного сезона, если среднесуточная температура опустится до +8 ºC в течение трех суток подряд.

C 1 октября школы, детские сады и больницы начали подключать к отоплению по индивидуальным заявкам.

“Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы “не обогревать воздух” и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов – более 11 тыс. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо семь дней”, – сказал Пантелеев.

Он напомнил, что дома могут подключаться к теплоснабжению и сейчас.

“Если большинство жителей дома поддержит подключения к теплу, и соответствующий протокол направят в теплоснабжающей компании”, – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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