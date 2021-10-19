 

Сын Шефира за два года в должности помощника нардепа получил с бюджета 600 тыс. грн – Bihus.Info

19.10.2021, 12:40, Новости дня
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В частности, более 1,1 млн грн за два года работы парламента получил Александр Ситак – помощник народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко и бизнес-партнер семьи Тищенко. Совместно с женой нардепа Аллой Барановской он владеет компанией, которая занимается столичным рестораном “Ришелье”. А брат Александра Виталий Ситак – тоже совместно с Барановской – владеет компанией, которая занимается рестораном “Велюр”.

Никита Шефир, сын первого помощника президента Сергея Шефира, работает по трудовому договору помощником народного депутата от “Слуги народа” Юрия Кисель. За два года работы парламента Никита Шефир получил почти 600 тыс. грн заработной платы. В комментарии журналистам Bihus.Info он не объяснил чем именно занимается как помощник и отметил, что лучше рассказать о его деятельности может сам Кисель.

Нардеп от “Слуги народа” Андрей Холодов взял помощницей Лесю Васильченко – бизнес-партнера своей жены Екатерины Шаховской. Женщины являются соучредителями компании “Апартмента Билдинг ЛТД”, основной вид деятельности которой – аренда недвижимости. Кроме того, сейчас Васильченко является одной из совладельцев компании “Юкрейн Риал Эстейт”, которой ранее совладела жена Холодова. За два неполных года Васильченко получила более 700 тыс. грн выплат из бюджета.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube
Контекст:

Каждый народный депутат по закону может нанять себе помощника или нескольких, отмечает Bihus.Info. Они могут работать как на общественной основе или же получать зарплату из бюджета. Месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата достигает 25 прожиточных минимумов, установленных на начало календарного года. В течение 2021 года каждый народный депутат может получить почти 740 тыс. грн из бюджета на выплату заработной платы своим помощникам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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