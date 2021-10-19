“Газпром” отказался бронировать на ноябрь дополнительные мощности для транзита газа через Украину

У “Газпрома” на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд м³ (109 млн м³ в сутки).

В предыдущие месяцы текущего года российская компания регулярно бронировала дополнительную транзитную мощность через Украину (до 15 млн м³ в сутки).

Компания “Оператор ГТС Украины” распределила на ноябрь предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции “Суджа” было предложено 9,8 млн м³ в сутки, еще 5,2 млн м³ в сутки – на станции “Сохрановка”. Российский монополист не воспользуется предложением украинской компании.

В “Газпроме” сообщили, что в 2021 году увеличили до 152,2 млрд м³ экспорт газа в страны дальнего зарубежья. Это на 13,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 125,3%), Германию (на 28,2%), Румынию (на 288,6%), Сербию (на 112,1%) и Болгарию (на 52,7%). Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

В прошлом году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

“Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Генеральный директор “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

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