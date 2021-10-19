 

Как любовь превращается в психическое расстройство

19.10.2021, 12:32, Разное
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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется  навязчивыми и чаще пугающими мыслями и воспоминаниями (обсессии), от которых человек пытается избавиться с помощью повторяющихся действий и (компульсии). Например, навязчивый страх заболеть сопровождается постоянным мытьем рук, уборки или странных ритуалов — перекреститься, когда мимо едет «скорая». По разным оценкам ОКР страдают 1-3% населения. Примерно в трети случаев это расстройство вызвано серьезными стрессами в жизни.

Сфера любовных взаимоотношений — одна из самых сложных, поэтому нередко она становится мишенью для ОКР. Так, подспудный страх допустить ошибку и тем самым положить конец роману, может стать навязчивым даже у человека с устойчивой психикой.  

Сомнения в романтических отношениях — наиболее частое проявление обсессий. Обычно присутствуют сомнения «мой партнер любит меня недостаточно сильно», но может быть и обратный вариант: «достаточно ли искренни мои чувства». Нередко это приводит к прерыванию отношений или «перебиранию» партнеров в поисках «тех самых» отношений.

Прибытков Алексей

доктор

врач-психотерапевт, психиатр, к.м.н, ведет частную практику

Сомнения по поводу чувств партнера могут выглядеть как ревность, но на самом деле за ними стоит не желание обладания, а неуверенность в том, что тебя любят. Даже если для таких мыслей нет никаких оснований, они постоянно всплывают в голове и мешают строить отношения, объяснил врач. 

По словам Алексея Прибыткова, компульсивные ритуалы в подобных случаях часто выражаются в постоянных вопросах: «ты  правда меня любишь?», «ты уверен в своих чувствах?», «мы точно будем вместе?». Кроме того, человек постоянно анализирует поступки своего партнера в поисках доказательств искренности его чувств, например, как часто он информирует и проявляет ли внимание еще к кому-либо. 

Все это обретает мучительный характер, часами присутствует в голове.

Прибытков Алексей

доктор

врач-психотерапевт, психиатр, к.м.н, ведет частную практику

Врач отметил, что это далеко не все проявления «любовного» варианта — ОКР. Если вы страдаете от навязчивых мыслей, пытаетесь их заглушить странными ритуалами (например, сосредоточенным перешагиванием трещин в асфальте — прим. МедПортала) — это повод обратиться к специалисту.



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