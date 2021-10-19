 

Мнение: Фашистский гнус и продажная тварь

19.10.2021, 12:30, Разное
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И снова о "невинных" жертвах сталинских репрессий.

Есть яркие примеры из архивов газеты "Ставропольская правда", позволяющие понять, за что именно были осуждены некоторые лица, записанные в жертвы "кровавого режима".
На сайтах "Жертвы политического террора в СССР" (http://lists.memo.ru) и "Открытый список жертв политических репрессий в СССР" (https://ru.openlist.wiki) в списках пострадавших есть следующие лица:

– Гришуков Степан Маркович (1906)
– Елисеев Лев Матвеевич (1905)
– Елисеев Прокофий Матвеевич (1908)

Гришуков Степан Маркович в 1942 году работал в оккупационных газетах "Русская правда", "Ставропольское слово", "Утро Кавказа". Автор ряда статей и заметок антисемитского и профашистского толка, агитатор, нацистский прихвостень. Статья о нём называлась "Продажная тварь. Из зала суда", была напечатана в газете "Ставропольская правда" 2 июня 1943 года. Весьма показательно, что высшая мера наказания (расстрел) определением Военной коллегии ВС СССР 26.06.1943 заменена 10-ю годами лагерей. Вот такой "кровавый режим".

Елисеев Прокофий Матвеевич – нацистский прихвостень, пропагандист, агент гестапо. Так его охарактеризовали во время суда. Приговор: 10 лет лагерей с конфискацией имущества.
Елисеев Лев Матвеевич – дезертир, поступивший при оккупантах на службу в полицию. Пытался сбежать с немцами при их отступлении, был задержан. По приговору военного трибунала Ставропольского гарнизона был расстрелян.
О Елисеевых – в статье "Фашистский гнус. Из зала суда" газеты "Ставропольская правда" от 3 апреля 1943 года.

За наводку на эти материалы спасибо Игорю из Ставрополя.

1. И снова можно отметит вызывающий сожаление гуманизм "кровавого режима" по отношению к пособникам нацистов. Гришукова и второго Елисеева явно стоило расстрелять.
2. Сколько еще таких "невинных жертв кровавого Сталина" ждет своих исследователей в подобных списках?!
3. Нахождение этих людей в списках "жертв политического террора" фактически является нарушением действующего законодательства РФ запрещающего реабилитацию коллаборационистов.

Источник: Colonel Cassad



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