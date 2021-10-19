 

Молодая жена-еврейка и новые дети: что стало с бывшим мужем-олигархом Брежневой

19.10.2021, 12:18, Разное
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Известная певица Вера Брежнева и украинский олигарх Михаил Киперман развелись в 2012 году. Уже шесть лет артистка счастлива в браке с музыкантом Константином Меладзе, однако в паспорте до сих пор записана по фамилии бывшего супруга. Что стало с Киперманом после развода и как он живет сейчас?

Михаил встретил Веру, когда уже имел свой бизнес и семью с двумя детьми. Ради новой возлюбленной мужчина полностью перекроил всю жизнь: порвал с супругой, разругался с родными, которые не принимали в свою еврейскую семью женщину другой национальности, а в 2006 повел избранницу в загс. Спустя три года после свадьбы у пары родилась общая дочь Сара – вторая наследница Брежневой.

Для общественности эта семья казалось идеальной: певица с трепетом рассказывала о муже на публике, а Михаил верно ждал возлюбленную дома в Киеве, пока ты летала работать в Москву, и гордился ее успехами. Однако в 2012 году, спустя несколько месяцев после развода, Вера объявила о расставании на всю страну. Поклонники предполагались, что причиной разлада в семье стала ревность со стороны Кипермана – в этот же период певицу подозревали в романе с режиссером Марюсом Вайсбергом, за которого она позже вышла замуж.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По словам Брежневой, развод с мужем дался ей непросто. Вскоре она смогла наладить свою личную жизнь, как и ее бывший супруг – примерно в то же время, как Вера рассказала поклонникам о разводе, Михаил начал встречаться с моделью Алёна Гайваненко. Однако познакомилась пара еще раньше: бизнесмена свели с новой подругой-еврейкой их общие друзья. Позже Киперман и Гайваненко поженились, а сейчас вместе воспитывают троих общих детей.

Также Михаил продолжает общаться с Сарой, дочерью от певицы. Недавно в своим инстаграм-аккаунте девушка трогательно поздравила отца с днем рождения, выложив совместное фото с ним. К тому же, у бизнесмена сохранились теплые отношения не только со своей родной дочкой, но и с наследницей Брежневой от первого возлюбленного Соней, которую он буквально вырастил.



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