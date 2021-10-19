 

“Всегда тянуло друг к другу”: Алибасов объяснил любовь Линдеманна к русским женщинам

19.10.2021, 12:18, Разное
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На днях на концерт российской певицы Мари Краймбрери пришел немецкий артист и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант принес свой коллеге огромный букет цветы прям в гримерку, а после внимательно следил за ее выступлением из зрительного зала.

До этого вокалисту приписывали роман со Светланой Лободой. Говорят, что у них даже родился ребенок. Бари Алибасов объяснил, откуда у немца такая любовь к блондинкам из России.

“Россию и Германию всегда тянуло друг к другу. Я бы даже сказал, не просто по-братски, а как неистовых любовников. Сколько королевских союзов было заключено между нашими двумя странами. Если бы не подлые события 20 века, которые нас поссорили, то все тысячелетие немецких мужчин тянуло в русским женщинам, и наоборот”, – дал он комментарий корреспонденту “Дни.ру”.

Есть ли между Крайбрери и Линдеманном отношения – неизвестно. Больше пару вместе не замечали, однако, многие верят, что между ними, действительно, что-то есть.

“Линдеман продолжает тысячелетнюю историю особой любви немецких мужчин к русским женщинам. Абсолютно уверен, что Тилль в выборе женщин – человек искушенный. И то, что он выбирает наших девчонок, дает ему статус одного из самых разборчивых мужчин на планете”, – честно ответил на вопрос сын знаменитого продюсера.



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