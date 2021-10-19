 

«Забрали девочек как вещи»

19.10.2021, 12:14, Разное
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Силовики ворвались в кризисный шелтер в Казани и увезли двух девушек, приехавших из Дагестана.

Силовики вечером 18 октября ворвались в кризисный шелтер «Мамин дом» в Казани и забрали двух совершеннолетних девушек, приехавших из Дагестана в надежде на помощь. Об этом «Новой газете» рассказала основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова.

У одной из девушек есть двухлетняя дочка. «В четыре часа ночи к нам приехали девочки из Дагестана. Они были вынуждены бежать из своего родного города. У них было намерение начать новую жизнь. Мы заключили с ними договоры, мы проговорили, какую помощь им будем оказывать, какие дальнейшие шаги будем предпринимать», — сказала Байназарова.

Полицейские, не представившись, ворвались в кризисный шелтер и увели девушек:

«Зашли в «Мамин дом» как к себе домой, открыли все настежь, забрали девочек как вещи и увезли к себе в полицию», — рассказала Байназарова.

В МВД по Республике Татарстан «Новой газете» сообщили, что «впервые слышат» об этом. «Пока выясняем», — заявили там.

По словам Байназаровой, полицейские не сообщили, куда и зачем увозят девушек из Дагестана, сейчас неизвестно, где именно они находятся. «Мы знаем отца одной из девочек, он исламский проповедник. Девочки просили помощи, они вышли замуж по принуждению», — рассказала Байназарова.

Правозащитница Светлана Анохина рассказала, что у обеих девушек была «вполне несчастливая» жизнь. «Полный запрет на какую-то свободу минимальную, нельзя выходить из дома без разрешения мужа. Обеих выдали замуж, потому что пора». Анохина добавила, что девушки не выходили на связь около часа. Сейчас они связались с ней и заявили, что якобы все хорошо и что «не надо поднимать шумиху».

«Я ни секунду не верю в то, что эти заявления добровольны.

Мы год общались с этими девочками, они год подтверждали свое желание обратиться за помощью». Анохина убеждена, что девушек выследили и увели казанские силовики. Дагестанок сначала увезли в отдел, потом передали родителям, и сейчас они находятся дома у кого-то из родственников в Казани. Правозащитница полагает, что вскоре их увезут в Дагестан.

Источник: Новая газета



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