Макаревич предложил непривитым лечиться за собственный счет

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич предложил непривитым от коронавируса лечиться за собственный счет, так как отказываясь прививаться, люди рискуют не только собой, но и другими.

В интервью Deutsche Welle Макаревич рассказал, что группе приходится играть «по два концерта вместо одного и по цене одного», так как фанаты покупали билеты еще до пандемии, а провести концерт с полной заполняемостью зала из-за ограничений по коронавирусу невозможно.

На вопрос журналиста о том, что делать с отказывающимися вакцинировать, Макаревич предложил обязательную вакцинацию.

«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается – может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести! Это плохо. Я за довольно жесткие меры. Нас в школе прививали от полиомиелита, от оспы. У нас спрашивал кто-нибудь, кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили – и слава богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда? А здесь развели…» – высказался артист.

Он добавил, что предложил бы «одну простую вещь: не хотите прививаться – лечиться будете за деньги. Вот кто привит и, не дай бог, заболел потом – у нас бесплатная медицина, а для вас – за деньги».

Ранее заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти.