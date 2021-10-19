 

Макаревич предложил непривитым лечиться за собственный счет

19.10.2021, 12:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич предложил непривитым от коронавируса лечиться за собственный счет, так как отказываясь прививаться, люди рискуют не только собой, но и другими.

В интервью Deutsche Welle Макаревич рассказал, что группе приходится играть «по два концерта вместо одного и по цене одного», так как фанаты покупали билеты еще до пандемии, а провести концерт с полной заполняемостью зала из-за ограничений по коронавирусу невозможно.

На вопрос журналиста о том, что делать с отказывающимися вакцинировать, Макаревич предложил обязательную вакцинацию.

«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается – может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести! Это плохо. Я за довольно жесткие меры. Нас в школе прививали от полиомиелита, от оспы. У нас спрашивал кто-нибудь, кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили – и слава богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда? А здесь развели…» – высказался артист.

Он добавил, что предложил бы «одну простую вещь: не хотите прививаться – лечиться будете за деньги. Вот кто привит и, не дай бог, заболел потом – у нас бесплатная медицина, а для вас – за деньги».

Ранее заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти.



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